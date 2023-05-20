自由廣場》請友善素食捐血者

◎ 倪銘均

我捐血三十餘年，覺得捐血環境對素食者並不友善。

有時我血紅素低，護理師就問「你吃素嗎？」、「是不是最近肉吃太少？」其實我吃素前也曾因為血紅素低捐血不過。離開捐血中心後，我飲食如常，睡飽後再捐就過，所以不是缺鐵而是缺睡眠。

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大家對素食有許多刻板印象。然而，很多人血液濃稠，因為「乳糜血」被退貨，我相信素食者這樣的狀況會少很多。以我來說，吃素前總膽固醇330mg/dl（200 mg/dl以上即超標），非常危險，「正確吃素」後降到168mg/dl，幾乎少了一半，而且一顆藥都沒吃。

我相信素食者血液更清澈、不易被退貨，減少捐血中心成本，對受贈者也更健康，捐血中心應該大力鼓勵素食者捐血才對。

可是日前捐血，我收到的贈品是兩包「魚精」；捐血就是希望搶救生命，手上拿的東西卻必須殺害生命。

台灣素食人口比例十三％，以捐血人口一百萬計算，素食捐血者推估約十三萬人，蛋、奶都不吃的應該也有數萬人，可是捐血中心的飲料只有果汁和牛奶，全素餅乾比例也只有四分之一。是否可以增加豆漿或是全素餅乾呢？贈品是否可以全素呢？希望捐血中心能夠給全素食者，一個更友善的捐血環境。

（作者為大愛電視台主播）

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