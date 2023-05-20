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自由廣場》新課綱？ 關鍵在素養考題！

2023/05/20 05:30

◎ 林柏寬

十二年國教課綱首屆學生目前大一，大學各校莫不關注課綱必修時數的調整是否弱化了數理能力。有些大學觀察到大一生的微積分、普通化學等表現較前一屆下滑，紛紛推出暑期先修、線上銜接等課程補救。也有教授呼籲檢討高中課綱，將自然必修從八學分增至十八學分，才不會影響人才培育。個人認為，與其說新課綱導致數理能力弱化，應該說素養考題弱化了基礎能力！

首先，很多國中生背不出一元二次方程式的公式解。題本後面有附公式，背不出來就去翻閱。再加上一○三年會考上路後，從未考過公式解，只會考十字交乘法，不會一元二次方程式的公式解也沒太嚴重。高中課程更是刪掉了高次（三次方以上）方程式的求解，再加上電腦程式可以跑出方程式的解，求解這種基礎題型逐漸消失在大考命題上。

與其說新課綱導致數理能力弱化，應該說素養考題弱化了基礎能力！（本報資料照）

這種現象更隨著近二、三十年來基測、會考幾乎都是「選擇題」的題型益發明顯！有些學生不會主動求出一元一次方程式或二元一次聯立方程式的解，反正只要將選項中的答案代入看看是否符合，就能拿到分數。無形之中，學生的基礎能力的確不斷弱化！

大學的微積分課程，會不會微分或積分，定義、概念理解後，運算技能一翻兩瞪眼；基礎功不會，遑論加深加廣的課程。更何況，微積分的題型再如何素養化，抽象的文字符號看不懂、繁瑣的運算規則不會運用，你就是無法求解、理解抽象內涵，也就造成大學端教授擔憂學生基礎能力普遍不足的現象。

最後，素養來自於生活，學科知識來自於理論，沒有紮實的理論基礎如何創新求變。素養考題再如何多元化，就是在生活情境中包裝有趣多變的元素，但是發明創造來自於穩固的理論基礎，加上抽象化的創新，台灣的高科技產業才能獨步全球。

孰重孰輕？身在教學現場，我認為不必獨尊素養，也不必刻意揚棄傳統基礎，兩者元素都該存留在這時代中。

（作者為國中數學老師，台南市民）

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