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自由廣場》房價高？建商有話直說！

2023/05/20 05:30

◎ 胡偉良

當前的房價高不高？相信所有的人都會覺得很高，尤其是都會區。為什麼這麼高？是不是因為建商暴利？還是因為炒作？

造成今日高房價的因素很多，其中太多想像不到的「額外」花費不斷的「墊高」房價成本。尤其不斷增加的行政干預、政策風險、時間虛耗、管制成本，更是超乎想像。

除了不斷被墊高的成本之外，土地的稀缺、營造勞工的短缺、原物料價格的不斷上漲，都讓房價居高不下。像房價成本結構中占比最大的土地，地價上漲的程度永遠比房價更快、更猛；加上這一、兩年來的興建費用大幅調升，扣除了土地成本、營造費用之後，房價中剩下不到三成的空間，開發商要支付自身的營運、銷售、稅費等等支出，最後往往只剩一成左右的淨利潤。以投入四年的期間來看，其實也稱不上「暴利」。在不斷的打房下，建商的經營風險愈來愈高，現在想再靠擠壓建商利潤來降房價，效果極為有限，降個一成，建商可能就撐不住了，要透過這種方式讓年輕人買得起房，我覺得不切實際。

依當前的情勢，買不起房是大多數年輕人心中的痛，但是用「鼓動大家不買房」來抵制房價，並非有效的解決之道，因為「抵制不買房只會讓建商不再蓋房」，結果房子更缺，房價變得更貴。所以只有「大量的提高供給，才能有效的降房價」，否則，若只是需求受到短暫的壓抑，到了極限，一旦爆發，反將因供給稀少，更容易造成後期房價的報復性反彈。

在老屋改建還不夠普及、數量還不夠多的時候，改建案反而會有「推高房價的反效果」，原因在於原屋主希望分回更多，在成本制約及獎勵容積受限的情況下，房價很自然的就被拉高，以「符合建商的建築成本和利潤的要求」。

要改變這種情況，只能透過「進一步的提高改建的容積獎勵」及「改建案量大量增加後」才能獲得改善，甚至還需要一些好建商的「善意配合」，加上政府法規上的改造，始克其成。這需要一段時間的醞釀。另外，「提高民眾所得」也是讓年輕人買得起房的另一個重要推手，政策上也須納入考量。

（作者為建商，新北市老屋改建發展協會榮譽理事長）

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