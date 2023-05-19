社論》「九二共識」可以休矣

國民黨前天徵召新北市長侯友宜參選二○二四總統，民眾黨也正式提名黨主席柯文哲為總統參選人，而民進黨已在四月提名黨主席賴清德參選總統。國內主要政黨角逐總統人選底定後，接下來各界將檢視三人所提出的國政主張，尤其，針對重中之重的台海情勢，如何在快速變遷的國際環境，尋求台灣最大的生存利基，保有民主原則以及深化民主體制，這不僅攸關國人的未來，更牽動我們與主要民主國家的關係。

民進黨最早完成提名，賴清德作為執政黨總統參選人，延續蔡英文總統的穩健路線，並訴諸民主團結。對於台海定位，賴清楚陳述，台灣已是主權獨立國家，不必另行宣布獨立，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，台灣自然也不是所謂中國神聖不可分割的一部分，國家主權不容侵犯，歷次民調也顯示絕大多數民眾反對統一且不接受九二共識及一國兩制，根據事實跟主流民意，台灣沒有統獨問題，「民主才是台灣最大共識」。他並主張與世界的民主陣營站在一起，共同抵禦威權主義的擴張。

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賴清德的對外路線，認為台灣應為民主國家的堅定夥伴，並與主要民主國家緊密合作，賴也支持應推動兩岸的合作交流，但須符合對等、尊嚴，而非走回自我矮化的一中架構下的九二共識。至於總講「兩岸一家親」的柯文哲，談及兩岸論述時則乾脆迴避九二共識，只說台灣哪有九二共識，只有九六共識。當一九九六年台灣首次直選總統的時候，台灣主體性就建立。對賴清德，乃至非藍陣營，這是一個不必庸人自擾的議題。反觀國民黨，被「九二共識」謊言長年纏繞，走不出的泥沼，距離台灣主流民意是愈來愈遠。

國民黨二○一六年總統及立委選舉大敗以來，黨內人士試圖改革走出新方向，但依然被「九二共識」綁架，成為揮之不去的夢魘。國民黨立委江啟臣二○二○年參選黨主席時，也不過說出了九二共識是「有點舊了」，應有討論空間等真心話，就遭到黨內撻伐。即便選上黨魁，但不過撐了半年，黨內受不了中共給臉色的壓力，江只能改稱「基於中華民國憲法的『九二共識』」來延續兩岸互動，等於再次緊抱「九二共識」。之後接任的黨主席朱立倫，仍回到自欺欺人的「九二共識，一中各表」，還辯稱這是原汁原味且不能改變，是國民黨堅定的立場。

面對國際環境的快速變遷，主要民主國家正集結以抗衡中國，國民黨抱殘守缺走回頭路，甚至被中國牽著鼻子走，自外於國內主流民意，也使民主國家深感不解，這是其重返執政的最大問題。加上還有一位自甘於「中華台北國民黨前主席」頭銜的馬英九，繼續扛著九二共識招搖撞騙，形同唱和北京壓制台灣的一中架構。這些黨內保守勢力，甚至可說是反動勢力，正拉扯要代表國民黨參選總統的侯友宜。另外，早就部署暗中介選的中共，也一直牢牢掌握藍營的競爭態勢，國民黨前天確定由侯友宜出線，外界關注挑戰徵召失利的鴻海集團創辦人郭台銘，是否另有動作時，中國國台辦即發出「大陸注意到國民黨領導層多次稱要團結、不能分裂」說法。這頗有隔空放話之意，侯友宜看似在藍營定於一尊，但國共各自力量，仍試圖牽制影響。

侯友宜雖針對兩岸議題回應，但外界認為說不清楚。對是否「支持九二共識」，侯目前採取模糊。新北市議會綠營議員質詢時，侯則表達不認同一國兩制。由於北京已將所謂「九二共識」窄化為一國兩制，侯的態度外界多所解讀，是否為刻意避開，實際未必支持九二共識。台灣要大選，中國最想干預。國台辦為此又放話「制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」，想對侯下指導棋。在中共及藍營傾中勢力要其吞下「九二共識」，這個政治票房毒藥，曾說過「我們絕對不是強國的棋子」的侯友宜，若想爭取更多台灣民眾認同，與其繼續「侯侯做代誌」，不直接回應是否支持九二共識。對其最佳的選擇，或應該正面以對直接反對，讓「九二共識」從此休矣，一改國民黨沉痾守舊，並自證改革決心。侯友宜若能重新定錨在兩岸論述的政治光譜位置，這對總統選戰也將產生重大的影響。

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