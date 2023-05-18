自由廣場》3C、危險駕駛與落漆的斑馬線

◎ 徐正雄

狹義的行人地獄，是指綠燈走在斑馬線上不安全；廣義的行人地獄，則包含那些與車爭道、充滿路障的道路和高低起伏高低不一的騎樓，看似尋常建設其實會咬人，也都是地獄入口。有些縣市會用水泥斜坡連接高低落差，方便行動不便者，有些則放任不管。

我在急診室當志工，有一天下午短短三小時，有五個走路跌倒的病人來掛急診，其中一個跌得很嚴重，滿身是血。那些跌倒受傷的急診病人，有的是因走路滑手機、有的是因地面凹凸不平、摔得很慘。不過，最危險的東西，並不是這些不完善的設施，而是危險駕駛，因為現代人3C中毒極深，時時刻刻離不開手機。

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很多人邊走路邊滑手機；很多機車駕駛邊騎邊看手機；很多汽車在大馬路上飄浮鬼切。遇到這種車最好離得遠遠的，雖然從車窗外看不清駕駛是否掉入手機流沙，但往往八九不離十！這種駕駛雖未酒駕，卻也非常危險，也應看如何運用科技執法加強取締。

行人地獄要改善的地方很多，絕非短期密集執法便可達標，例如紅綠燈和斑馬線的設計，都需重新檢視，參考居民意見。另外，對那些走在斑馬線上滑手機的行人也應一視同仁，同步開罰。我發現，最近經過宣傳，行人走在斑馬線上比較專心，也更快速通行，但在台北市之外，還是常常看見有行人闖紅燈。

其實，要解決行人地獄問題不難，建議那些出入有大批官員陪同、警察交管、高級轎車接送的地方首長，不妨找個時間褪下身分，獨自在轄區徒步走個幾公里，因為問題的關鍵往往需要放慢速度才能看得清楚。

每年都參加媽祖遶境的我，遇過各式各樣奇怪的紅綠燈和斑馬線，有的斑馬線走著走著，居然就不見了，或者斷成兩截，中間隔著土丘。這些都得親自體驗，才知道地獄有幾層有多廣，絕非只在斑馬線上。

（作者務農）

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