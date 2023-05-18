自由廣場》國機國造 不能曇花一現

◎ 吳康明

身為IDF經國號戰機的首飛試飛官，國機國造這條漫漫長路，我想在國內應該沒有人比筆者更加了解其中的艱苦歷程了!近來，有讀者投書，認為台灣自主開發初教機，曠日廢時，耗費大量財力，如果能夠向外國採購，效率高又能有多樣的機種可選，豈不是更好的選擇？關於這些意見，請容許筆者發表一下不同看法。

回首近半世紀前的民國六十九年，政府考量當時戰機老舊，急需汰舊換新，積極尋求外購新一代戰機，卻因國際環境對當時的台灣並不友善，世界上有能力研發新型戰機的國家都不願提供新型戰機給台灣，以免觸怒中共。因此，迫於無奈，當時政府毅然決定自主研發新一代超音速戰機，也因此才有後來讓國人引以為傲的IDF經國號戰機。到民國八十八年一三○架的IDF量產完成後，因為當時政策無延續性，參與研發的人才也慢慢流失殆盡，可謂是國家資產的嚴重損失。

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發展航空產業從來不是一件容易的事，甚至是傾全國之力才有機會成就的大事。因為過去廿多年來，台灣沒有製造新飛機的需求，身為IDF戰機試飛官的我，也早已退居幕後，而當年培養的航空工程師也都兩鬢寒霜白髮蒼蒼，進入待退年齡，國內航空產業呈現無法鏈結及人才逐漸流失的現象。幸而在蔡總統主政後，強調國機國造政策一經開始，就會一直走下去，新式高教機自研自製，吸引了許多年輕一代的優秀工程師加入，補足人力缺口，由資深前輩帶領新人，經驗、文化都得以傳承，而此一傳承需要持續的努力，後續新式初教機自研自製，將可以讓這一股可貴的航太能量深化和延續。筆者深信，在航空領域上台灣自我的掌握度越高，未來的依賴度越少，也唯有國機國造才能把技術深耕留在國內，國機國造才是國家的根本。

高教機測試完成後，工程設計人才需求大幅減低，人力正好可接續執行初教機研發設計，避免重蹈經國號戰機時代的錯誤經驗，造成人才流失。在產業鏈結方面，台灣的航太產業都是以單打獨鬥的代工方式，憑藉自己的技術，獲取國外零星訂單，賺取微薄利潤，無法在國內形成完整的產業鏈；個人深信，這些國內廠商都是隱形的世界冠軍，技術絕對到位，只是苦無機會。高教機專案受限於獲得時間急迫，許多航空系統件只得外購，未來新式初教機的研製過程中，將把重點放在新一代航空系統件的國內產業自研自製，可以鏈結國內有實力的廠商，透過參與初教機零組件的研發，進而取得認證，走入國際。

航空工業象徵一個國家的真正實力。台灣面對的國際局勢詭譎多變，面對善變的環境，只能透過深耕產業，留住人才，提高自製率，才能在國際航太市場上佔得一席之地，唯有堅強的自有科技實力，而非單純的代工組裝，才能在重實力的國際航太市場上，真正與國際接軌，進而鏈結國際航空產業。當所有人都在問，台灣的下一座護國神山在哪兒？我認為，堅持國機國造政策，航空產業就有機會成為台灣的下一座護國神山，台灣加油！

（作者是航太業顧問）

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