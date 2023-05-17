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社論》經濟利益打敗普世價值？

2023/05/17 05:30

美國，最幫台灣的國家，這一點無可置疑。不過，疑美論、反美論也在台灣悶燒。可見，其中可能有一些落差，讓台灣社會感到困惑，更令有心人得以操作。

今年世衛大會（WHA），又到了倒數時刻。上週，布林肯發布聲明，力促世衛組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分與會。布林肯指出，台灣有優異的公衛專業，有民主治理經驗，也有先進科技、出眾能力和方法，能為世衛大會的討論帶來非常寶貴的貢獻；將台灣排除在這個全世界最重要的衛生論壇之外，沒什麼道理可言，有違共同參與、彼此合作的精神，也有損大家的安全。他所訴求的，包括三年新冠疫情，台灣不僅民主防疫成功，也是可信賴的供應鏈，對全球經濟功不可沒。在此之前，G7外長會議聯合聲明，也有同樣的呼籲。但，中俄所謂的「東升西降」，WHO、WHA簡直成了指標現場。

從中作梗的中國，揚言台灣參與國際組織，包括WHO活動，必須按照「一個中國」原則，既然台灣拒不承認「九二共識」，參與WHA的政治基礎不復存在。重要的是，WHO也好，WHA也好，中國竟可頤指氣使，民主國家猶如愛莫能助！而這只是冰山一角，國際刑警組織，國際民航組織，中國簡直是橫行無阻！如果，以台灣的防疫表現，尤其是率先通報WHO，新冠病毒人傳人，猶且不得列席WHA之觀察員，西方國家之聲援，未免令中國竊笑。因為，西方早就宣示：不支持台灣加入主權國家組成的國際組織。這就難怪，中國老神在在。

中國看扁西方，簡單來說，就是西方投鼠忌器。布林肯說：世界各國之所以如此關注台海危機，原因之一在於這並非中國基於其主權所宣稱的是「內政」，而是確確實實攸關全世界，因為每天有五成商業貨櫃運輸通過台灣海峽，絕大部分世界所需的半導體在台灣生產。他說：台灣若因某種形式的中國侵略而陷入危機，將對世界經濟與世界各國帶來災難性後果，這也是包括來自歐洲的憂慮。其實，強調台海危機衝擊全球經濟，非但嚇阻不了中國（擔憂自己經濟受創），反而提醒中國可以把經貿武器化，令民主國家面對強大的民意壓力。一如普廷把能源武器化，也讓若干歐洲民主政府如坐針氈。民主國家的政府要選舉，中俄領袖不在乎民意，誰怕誰？

上個月，率團訪問中國，獲得滿手訂單，馬克宏高談闊論，歐洲應避免因台灣議題被捲入美中衝突，歐洲應戰略自主不應淪為美國附庸。或許，歐洲領袖有類似想法的，不止馬克宏一人。那些民主領袖，高倡普世價值，實則商業掛帥，中俄的能源與市場當前，普世價值不過是為國內聽眾客製的服務。這就讓中國更加有恃無恐了，秦剛上週訪問德國時就說：有的國家（美國）正在發動新冷戰，一旦這場新冷戰開打，損害的不僅是中國的利益，也會犧牲歐洲的利益。他所謂歐洲的利益，經濟民生是其中核心，而真正要警告的是，需要定期改選的西方政府，與中國經貿關係脫鉤，定會給自己構成選舉壓力。用中國經貿飲鴆止渴，於是更無法戒毒求生，這就是西方的全球化陷阱。

前白宮國安顧問波頓曾提到：川普常指著筆尖說這是台灣，然後指著辦公桌說這是中國。如果以國家大小來說，這種形容似乎也沒什麼不對。不過，民主國家領袖也不要忘了，普世價值與專制體系的對比，可能剛好相反。貪圖中國的市場規模，於是對它的專制手段忍氣吞聲，最後等於讓它左右本國的自主性。反而是，就像三年新冠疫情，從防疫物資到半導體產業，台灣未曾對他國有過政治勒索。經濟歸經濟，政治歸政治，這在民主世界才講得通。但，把這種理所當然看得太廉價，漠視專制國家「以經促政」，將來要付出的昂貴代價恐怕會把以前的利潤全部吃光。

金融時報報導，中國已向美國表示，由於中國國防部長李尚福被美國制裁，成為兩國國防部長六月於新加坡舉行的「香格里拉對話」會晤的最新障礙，兩人會晤的機會低。該報導指出：美國向中國表示，制裁不妨礙兩人在第三個國家會晤。如此這般，好像美國有求於人，中國，怕誰！民主領袖，汲汲於會面專制領袖，迴避民主台灣、民選領袖，難怪普廷、習近平目無普世價值！

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