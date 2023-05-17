自由廣場》（林保華專欄）搶救習記經濟 人口紅利未失

目前中國經濟下行已經成為新常態，原因之一乃是因為人口紅利的消失，據國家統計局數據，去年年全國人口十四．一一七五億，較前一年減少八十五萬，是六十一年來首次負增長。

由於去年十二月中國結束清零，使大量人口死亡，其中又以老年人居多。而這數據可靠嗎？今年又會如何？

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去年習近平已經表明要制定新政策來應對這個「生不如死」新情況。如今政策出來了，居然是中國否認人口紅利的消失。這篇《人民日報》的文章〈全面認識、正確看待我國人口發展新形勢〉，作者的署名是「仲音」，是習近平的老爸習仲勳的聲音嗎？文章說，中國人口基數大、人口眾多的基本國情沒變，超大規模國內市場優勢將長期存在；同時，人力資源豐富仍是中國突出優勢，接受高等教育的人口已超過二．四億。所以中國的「人口紅利」沒有消失，「人才紅利」正在形成，發展動力依舊強勁云云。

原來新政策就是新解釋。消失的是低端人口，成長的是高端人口。只要接受高等教育的人口不斷成長，就不存在人口紅利的消失。然而其他發達國家不也是這樣的嗎？一樣要到國外尋找低成本的地方，難道他們比中國人愚蠢？然而習近平似乎接受這一套解釋，所以依照這個新理論，可以不需要外資，依賴內循環關起門來稱王稱霸。

最近習近平要重振聲威，那就是最關鍵的內外經濟政策。內政就是雄安特區。他帶了蔡奇、李強、丁薛祥三名政治局常委，連他自己一共是超過半數的政治局常委考察雄安特區，還有一夥文武百官。習近平強調要有「歷史的耐心」。四名常委要讓雄安特區起死回生，是不是該把青年菁英都調到雄安來，讓它恢復生機？

另一個是二○一三年開始的「一帶一路」，近來因為許多國家墮入中國的債務陷阱，要求中國法外施恩，給予豁免或延期償還，迫使本身已經債務纏身的中國陷於兩難之中。另外，歐洲唯一加入一帶一路的義大利則因為多次揚言退出，而出現今年一、二月份從出口中國的業績暴增一三○％以上，再就是取代俄羅斯控制中亞國家。

為了拉抬經濟，中國網路上已經不許再提「國進民退」，然而過去被「共同富裕」充公的資金，並沒有因為政策轉變而發還；被囚禁的民營企業家也沒有獲釋；更大原因是習近平還在台上，所以沒有人相信中國會轉變政策。目前所做的僅僅是權宜之計。看來只要習近平還在台上，中國經濟就不會好轉，大家停留在夜市經濟。

與此同時，自然資源部等五部門去年發出通知，稱退耕還林還草工程取得顯著成效，同時也面臨可退耕空間不足等問題，轉而打擊「耕地非農化」，在過去一年已成為地方政府的整治工作，以確保糧食安全。

這些情況，都表明中國經濟各個領域都出現了一些問題而需要「翻轉」？但那一種才是正確的？四個不懂經濟的政治局常委能夠挽救中國的經濟嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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