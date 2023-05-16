自由廣場》遠離無名毒

◎ 張約翰

台中捷運五月十日發生令人遺憾的事故，造成一人死亡。死者生前長期投身社會運動，包括廢除死刑，而死者母親哀慟的願以自己一命換女兒一命，成為母親節前各大媒體標題。

然而由於死者生前支持廢除死刑，「一命換一命」在廢死的脈絡下被刻意放大，被某些持反廢死立場的人在社群平台上拿來大做文章。到某些仍保留社群平台留言外掛元件的新聞媒體巡一下，就可以看到不少這類發言，彷彿死者生前不是維護人權的社運人士，而是害死不知多少人的兇手。

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最近，拜電視劇《模仿犯》之賜，許多原本並非推理小說迷的台灣人，如今也知道了該劇原作者宮部美幸之名。但筆者最喜歡的宮部美幸作品，後來改拍成日劇、由小泉孝太郎飾演主角的杉村三郎系列，系列的第一部是「無名毒」，原意即是難以名狀的毒，這種毒來自人，而有些人比其他人更毒，不但會侵蝕他人的生命，更令人恐懼。杉村認為，人類也曾害怕猛獸，但捕獲猛獸後，藉由命名，化無形的恐懼為有形，有形便有辦法對付；然而來自人的毒無以名狀，難以對付。

在中捷事故新聞下，留言嘲諷死者的反廢死人士，讓筆者第一時間想到的正是無名毒。它是一種集體惡意嗎？到底是什麼樣的機制，可以讓平凡的上班族、愛孩子的爸媽、你我的好鄰居，搖身一變成為刻薄惡毒、邏輯不通、見人就咬的毒物？有些人說是網路匿名，有人說是社群極化，都只對了一部分。宮部美幸所指的無名毒，不是網路時代、社群時代才出現的，而是一直潛藏在人的心中，一直找機會散發出來。

於是筆者不能不舊調重提。各位在社群平台、即時通訊群組裡，免不了都會碰上幾位這種渾身是毒的同事親友，要避免中毒，就只能藉由平台的功能設定封鎖或避開這些無名毒。即然是毒，就不要去招惹，什麼好言相勸理性溝通，那是不必為生存消磨大半心力的人才有能力做到，我們凡人千萬別想不開，要試上一試。

筆者提醒：我們都有毒，也應該都努力把毒留在自己心裡就好，不要到社群平台上傾倒；對那些一天到晚不毒死人不罷休的人，務必在社群平台上敬而遠之，保護好自己才是第一要務。

（作者是世新大學傳播博士）

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