晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》遠離無名毒

2023/05/16 05:30

◎ 張約翰

台中捷運五月十日發生令人遺憾的事故，造成一人死亡。死者生前長期投身社會運動，包括廢除死刑，而死者母親哀慟的願以自己一命換女兒一命，成為母親節前各大媒體標題。

然而由於死者生前支持廢除死刑，「一命換一命」在廢死的脈絡下被刻意放大，被某些持反廢死立場的人在社群平台上拿來大做文章。到某些仍保留社群平台留言外掛元件的新聞媒體巡一下，就可以看到不少這類發言，彷彿死者生前不是維護人權的社運人士，而是害死不知多少人的兇手。

最近，拜電視劇《模仿犯》之賜，許多原本並非推理小說迷的台灣人，如今也知道了該劇原作者宮部美幸之名。但筆者最喜歡的宮部美幸作品，後來改拍成日劇、由小泉孝太郎飾演主角的杉村三郎系列，系列的第一部是「無名毒」，原意即是難以名狀的毒，這種毒來自人，而有些人比其他人更毒，不但會侵蝕他人的生命，更令人恐懼。杉村認為，人類也曾害怕猛獸，但捕獲猛獸後，藉由命名，化無形的恐懼為有形，有形便有辦法對付；然而來自人的毒無以名狀，難以對付。

在中捷事故新聞下，留言嘲諷死者的反廢死人士，讓筆者第一時間想到的正是無名毒。它是一種集體惡意嗎？到底是什麼樣的機制，可以讓平凡的上班族、愛孩子的爸媽、你我的好鄰居，搖身一變成為刻薄惡毒、邏輯不通、見人就咬的毒物？有些人說是網路匿名，有人說是社群極化，都只對了一部分。宮部美幸所指的無名毒，不是網路時代、社群時代才出現的，而是一直潛藏在人的心中，一直找機會散發出來。

於是筆者不能不舊調重提。各位在社群平台、即時通訊群組裡，免不了都會碰上幾位這種渾身是毒的同事親友，要避免中毒，就只能藉由平台的功能設定封鎖或避開這些無名毒。即然是毒，就不要去招惹，什麼好言相勸理性溝通，那是不必為生存消磨大半心力的人才有能力做到，我們凡人千萬別想不開，要試上一試。

筆者提醒：我們都有毒，也應該都努力把毒留在自己心裡就好，不要到社群平台上傾倒；對那些一天到晚不毒死人不罷休的人，務必在社群平台上敬而遠之，保護好自己才是第一要務。

（作者是世新大學傳播博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書