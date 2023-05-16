自由廣場》﹙鏗鏘集﹚畫虎卵還標尺寸

◎ 王景弘

畫虎卵是指吹大牛，空嘴嚼舌，隨便說說，台灣鄉下長大，當過警察的侯友宜必然有這種經驗，但他爭取國民黨總統候選人提名進入深水區，畫虎卵「中華民國」，卻忘其所以，竟脫口言明它的尺寸。

要喊「中華民國」 並不是問題，重點在它的尺寸與中華人民共和國不相干。深藍的國民黨殘餘奸巧，含糊其詞扯「憲法」，扯「九二共識一個中國」，反台獨，但他們不敢明言它的領土範圍與國民，更不敢說與中華人民共和國互不隸屬。

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不知道侯友宜不懂箇中奧妙，或真有心「台灣化」，不但畫虎卵「中華民國」，更暴露它的尺寸，說它現在的領土就是台澎金馬，「中華民國前途」由二千三百萬國民決定。如此一來，侯友宜的立場更靠攏民進黨的「台灣前途」決議案。

侯友宜說他的「華獨」有「法律基礎」，民進黨的「台獨」沒有法律基礎，因此他反對「台獨」，這又畫新虎卵，他的「中華民國」變「法理台獨」，法理只是強加於台灣的「憲法」，但民進黨政府也依這部憲法在運行。

「台獨」與「華獨」尺寸一樣，國民都是二千三百萬人，一個不多一個不少，領土也都只限台澎金馬，既然主權獨立，就不能接受一個中國的條件，侯友宜畫虎卵會露餡，就是標尺寸。

如果侯友宜獲提名參選總統，那是李登輝之後，國民黨第一個台灣人成為總統候選人，也是台灣大選第一次總統候選人全是台灣人，象徵台灣政局與國民黨結構與走向的重大變化。

侯友宜的勝敗，都將造成國民黨內鬥惡化與瓦解。倖勝，戰鬥藍要把侯友宜當「棋子」擺佈；輸了，內鬥加深，國民黨難再培養人才，戰鬥藍只能承認民主形勢比人強，「不獨」、不本土化已無生機。

（作者為資深聞工作者）

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