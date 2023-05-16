自由廣場》夢中的總統

◎ 游森琳

坊間流傳著一部KUSO影片《素還真選總統》，布袋戲創造的英雄人物，半神半聖亦半仙，無所不能的神人；《素還真選總統》影片中惡搞素還真：我素還真如果參選總統「少年人結婚每個人送一棟二百坪別墅外加車庫」、「每生一個小孩每個月補助卅萬元到十八歲」、「五十歲以上就可領老人年金，每個月領四十萬元領到死」、「錢的問題不必煩惱，統一後中國大陸就是我們的，沒有錢我會將大陸八折賣給美國，我素還真的法力美國不敢說不買」……。

無獨有偶，台灣也出現一個「素人銘」要選總統，阿銘的總統政見:我阿銘如果當選總統「零到六歲小孩由國家養」、「CEO的政府不需要議會監督」、「我不獨中共就不武，解放軍戰機就不會來」、「解放軍有八萬人登台，派出八萬AI機器人與解放軍作戰」、「民進黨反核電，選民要投票給民進黨，就去得肺癌好了」、「和平宣言以金門為兩岸新設談判地點」……。

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阿銘兄，你好像比素還真更厲害，好像習近平是你的「細漢ㄟ」，好像「中國人都是你養的」，你可以對共產黨指指點點，小習就要對你唯唯諾諾，阿銘兄，你可以在台澎金馬大放厥詞、講笑話、講空話，我認為你只是在說夢話，如果你能做一件最簡單的事：「戴國旗帽、背國旗書包，在中國任一海關內唱中華民國國歌」時，我這一票就是你的啦！

（作者是台灣活力旺企業協會理事）

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