自由廣場》漢光演習應展現全球氣勢

◎ 姚中原

今年國軍「漢光卅九號」演習分兩階段實施，分別為五月十五日展開的「電腦輔助指揮所演習」及七月的「實兵演練」。國防部並說明，電腦兵推演習將運用美軍現行工具「聯合戰區層級模擬系統(JTLS)」推演平台，驗證參謀指揮狀況；實兵演練重點在精進戰力保存、強化海上截擊與護航能力，以及提升國土防衛作戰效能。

漢光演習一九八四年首度舉行，是國軍以演練為主的全國性實兵防衛作戰，年年舉辦。然而長期以來，漢光演習作戰地點皆以「台灣本島」為主戰場設計，此有檢討空間。因為中共犯台行動皆有一貫研擬，不斷演練。俄烏戰爭後，更根據台海現況，重作修訂。未來以武力突擊，奪取金馬諸外島，便是共軍可能的軍事行動和目標。

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中共解放軍去年有四批七架次的無人機侵擾金門，當時馬祖及東引地區上空亦發現「不明飛行物」，不排除亦為無人機；今年四月廿七日及五月二日，中共更派遣掛彈的無人機BZK-005、TB-001，兩次繞飛台灣北、東、南外海空域。因此如何防衛我國的外、離島及因應中共無人機的新型態威脅，即是漢光演習該加強演練與反制的作為。

去年八月、今年四月，中共在台海周邊實施兩次大規模的「圍台軍演」，大量機艦逾越海峽中線並發射東風導彈穿越台灣上空。中共藉演習名義，實為軍事動員的挑釁台灣行為，全球民主國家如美、日、韓、英、德與澳洲等，皆紛紛出面譴責，並公開呼籲「台海和平穩定的重要性」與「反對片面改變台海現狀」。對於各國支持並聲援台灣的行為，筆者認為，我國要有具體的戰略行動回應。

例如今年漢光演習的實兵演練，筆者建議應擴大舉辦。國防部可研究在台海周邊的六個海域，同時實施大型的海空聯合軍演，此舉可向國際社會傳達，台灣有強烈的自我防衛決心及全民抗敵意志。

此外，國防部若能邀請美方部隊人員參加七月的實兵演練，也將是漢光演習的一大突破，並有其重要的全球戰略意義。因為目前國軍所使用武器裝備多為美式，運用的作戰準則亦多參考美軍，但台美兩國軍隊因未實施共同訓練或演習，在作戰觀念或戰術作為上容易造成落差，對未來同盟作戰極為不利。今年漢光演習，台美若能進行部隊與部隊之間的訓練交流，除可提升台灣軍隊的訓練層次，更能增加作戰實務互通性。

「備戰才能避戰」或「自己國家自己救」不能只是口號，也要適時展現行動。簡言之，面對中國一年內已有兩次對台灣的「準侵略行為」，國軍必須展現強力抗敵與整體防衛作戰的全球氣勢，才能嚇阻中共進犯的野心，也才能帶來國際支持台灣的各種正義力量。

（作者是國防部戰略規劃司前副處長、大學兼任教授）

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