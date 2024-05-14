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社論》「台灣的轉型正義仍遠未完成」

2024/05/14 05:30

行政院長陳建仁最近主持「推動轉型正義會報」，要求國防部限期籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組，牽引出移除蔣介石銅像的問題。移除蔣介石銅像，是台灣民主化之後，清除威權象徵，實踐轉型正義的具體而重要行動，旨在弭平社會傷痕，重建社會互信。英國《衛報》上週發自台灣的報導，引立委黃捷質詢，質疑政府處理仍矗立各地的蔣介石銅像進展緩慢；官員稱部分原因在許多銅像位於軍事地點，而軍方不想拆除。該報指這一爭議持續至今，顯示台灣的轉型正義仍遠未完成。

事實上，不只銅像，蔣介石這一威權象徵，在台灣曾長年無所不在。行政區、道路、機場、車站、學校、公共設施、廣場、鈔幣、軍機軍艦、勳章…，到處都有以他為名或他的身影。儘管隨著民主化到來，台灣社會重新評估歷史記憶和文化遺產，但如今各地仍有三百多條道路、近六十所教育機構、行政區、車站，以他為名。

其間確有若干改變。二○○七年，高雄市把中正文化中心改名為文化中心，並移除蔣介石銅像。相形之下，台北的中正紀念堂一度改名「國立台灣民主紀念館」，廣場的「大中至正」牌樓易名「自由廣場」；但其後又改回中正紀念堂，「自由廣場」之名雖維持，但號稱「全國最大物質性威權象徵」的銅像仍在。在台南，二○一五年市政府成立專案小組，積極讓蔣介石銅像全面退出校園，以免屢遭潑漆或掛布條等情事。在桃園大溪，由近三百座蔣介石雕像匯集而成的公園，全身或半身，或坐或立或騎馬，大都由學校、機關捐贈移來。曾經俯視各地街道、廣場的這些雕像，現今擠在一起相顧。

然而，儘管內政部對移除公共場所的威權象徵列有十萬元補助款，有如黃捷所指出，列管的蔣介石銅像共九百三十四件，仍有七百多件尚未處理，進展不到兩成。正因移除蔣介石銅像的進展落後，各地民眾自力進行去除威權象徵的事件頻傳；潑漆、塗鴉、改裝、損毀、遮蓋都時有所聞，二二八週年或蔣介石生日尤為常見。

銅像只是一端，街道的蔣氏威權象徵也到處可見。統計顯示，台灣路名最常見的是中正路、中山路、中華路，形同「用台灣人的土地，懷念外來政權在中國的種種」；街道以中國城市為名者各地都有，「台灣有如全球最大的中國城」。因而，台南市積極把中正路部分改為「湯德章大道」、台中霧峰有意把中正路易名「獻堂大道」，雖以牽涉廣泛，現存異議仍待繼續溝通化解，但街道名稱「去威權化」，是台灣大街小巷名副其實、歸屬斯土斯民的努力目標，需要周詳的策進方案和不斷溝通。

移除銅像遭到若干抵制，顯示社會上威權心態猶存，而且是選擇性地個人崇拜。蔣介石在台灣，曾是最高領袖、民族救星、時代舵手、世界偉人，要領導「全國軍民同胞們」、「反共抗俄」、「消滅萬惡共匪」、「光復大陸」。如今，有些部門及政黨、政客的蔣氏崇拜餘緒仍在，卻在台灣面臨中國脅迫日甚，且中俄聯手侵擾民主世界之際，反而放棄了他反共抗俄、消滅共匪的明訓。

至於歷史地位，蔣介石領導中國對日本抗戰顯然有功，但也曾被冠上二十世紀世界「四大殺人魔」之一，與毛澤東、希特勒、史大林並列，顯示他極具爭議的陰暗面。對台灣人來說，戰後未能如周遭各國人民決定自己的未來和地位，蔣介石是剝奪自決權的罪魁，以致至今猶有「自決風潮萬國成，緣何寶島未成行」之嘆。其次，他是二二八事件派兵渡海鎮壓的原凶，在他白色恐怖及專制統治之下的受害者不分省籍，不計其數。

更基本的，進入民主時代的台灣，個人崇拜不但已遭揚棄，人們回顧昔日兩蔣時代的歌功頌德，對獨裁專制者的吹捧膜拜，對照今日仍存於北韓、中國的絕對控制及不容異議，訝然之外，也不免失笑。

此外，立銅像以示尊崇一人，不但效果適得其反，還可能遭到翻案或羞辱。邱吉爾卸任首相時，英國國會準備為他立銅像，但邱吉爾婉謝，「我怕鳥兒喜歡在我的銅像上拉屎！」後來的銅像是他身後才立，有防鳥棲設計。不少歐美傳統偉人的雕像近年頻遭破壞，印證了邱吉爾確有先見之明；不僅鳥兒不敬，隨著史觀的改變或重新詮釋，後人對聳立的銅像，也有不同處理。蔣介石生前爭議甚大，為他立像出自個人崇拜，幾十年後的今天依然存續，考驗台灣是否認真擺脫威權，積極轉型，邁向正常民主國家社會。

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