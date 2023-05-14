自由廣場》加重組織犯罪刑度 提高假釋門檻

◎ 曹耀鈞

刑事局與高等檢察署合作三波執行全國掃黑專案，從二月十三日至五月五日，重點打擊惡質幫會，雖有明顯績效，但是這種對黑道犯罪持續掃蕩，建議不應停歇，更要持續再下重手，以符合國人最迫切的安全企求。

目前治安問題最讓人民氣餒的，是暴力、毒品、詐騙三種組織犯罪，這其實是各國的普遍難題。但根據國際研究文獻顯示，只要顯著的提高犯罪成本（犯罪者要付出的代價），犯罪率就會顯著下降。所以，行政及立法部門應通力合作，全方位提案加重組織犯罪刑度，並提高假釋門檻。提高假釋門檻或許會增加獄政成本，但仍遠遠低於法院把罪犯提早或消極縱放所造成的人民恐懼、不平的心理成本和生命財產損失的社會成本。罪犯遊走為惡在外的社會成本實在太高，兩害相權取其輕，應該怎麼辦，答案不言可喻。

請繼續往下閱讀...

警大楊源明校長日前接受自由時報專訪時即表示，針對新型態犯罪，政府各方應合作修法，尤其「組織犯罪防制條例」更應儘速修訂相關刑責。他同時強調，在社會上打打殺殺的黑道幫派成員、詐騙集團成員落網，卻可能在被移送後，隔天就獲交保，甚至無保請回！除造成民眾不安，對於打擊犯罪的檢警更造成挫折感。法院對事證的認定固然須非常嚴謹，但犯罪惡行與危害社會的嚴重性，法官也應一併考量才是。

因此，請儘速全面研議加重暴力、毒品、詐騙三種組織犯罪的刑度；罪犯假釋的核准，應採「例外原則」，方能令其不敢再犯；想要犯罪的徒眾，要讓他們從心底不想成為罪犯，我們社會的治安才有改善的契機，台灣被國際遊客評為「最安全的國家之一」才能更名副其實。

（作者為政府國防廉潔指數評鑑GDI諮詢委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法