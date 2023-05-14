自由廣場》政治詐騙或真的外行？

◎ 冼義哲

為爭取國民黨總統提名，郭台銘近日大動作頻頻，先在澎湖公開表態「台灣不要成為亞洲火藥庫，也不要當第二個烏克蘭」，隨後又至金門發表所謂「和平宣言」，將此次總統大選定調為「戰爭與和平的選擇」。

世人皆知，澎湖與金門實是國際民主同盟第一島鏈的山海關，郭董連日「看似以和平為訴求，實則自我繳械撤防」的言論，讓人不免擔憂倘若真的成為三軍統帥，面對習近平發動武統侵略戰爭時，是否會像二○一三年在北京「面聖」時再次鞠躬哈腰。

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古典拉丁格言「汝欲和平，必先備戰」，是戰略學界最基本的常識，唯有充足的防衛能量才能有最基本的和平保障，若郭董真認為「台灣不要當第二個烏克蘭」，那最起碼應該從烏克蘭衛國戰爭中烏軍準備前期不足一事記取經驗、避免重蹈覆轍，但郭所言正好背道而馳。

郭對情勢的理解錯誤，自認其若擔任中華民國總統便無台獨問題，卻未見中共早已將「中華民國政權」視為必須殲滅的存在，還無知的把台海情勢的緊張推給民進黨執政團隊，所謂「以金門為常設談判地」實是一相情願。

「台灣要和平、要安居樂業」當然是全體國人的共同心願，但如何做到總要有見識、有方法，如今美國已全力協助台灣在軍備上能具足「自行造血」的能力；雖郭聲稱「國防軍備不能懈怠」，但連「中共是台灣最大威脅」都未能認知，「世界局勢與台灣的角色、印太戰略的架構與內涵、台澎防衛作戰的佈署」…這些課題都只是選總統的ABC，卻連個像樣的答案都給不出來。

筆者寧願想像，郭董身邊目前還沒有像樣的幕僚，以致難免發言錯亂；如若郭董已經有所謂「政治幕僚團隊」，那不免令人感嘆，貴如首富，也遇上政治詐騙份子了！

（作者就讀中正大學戰略暨國際事務研究所，澎湖人）

◎ 林宜靜

週六電視新聞，郭台銘和侯友宜都在談「兩岸和平」，讓人覺得很好笑，也覺得很愚蠢：台灣人誰想打仗？誰不愛和平？沒有嘛！因為打不過人家啊！所以最想打仗的人當然是習近平，不可能是蔡英文。電視觀眾又不是笨蛋，當然看得懂國民黨不敢批評習近平要侵略台灣，卻一直批評蔡英文挑釁的競選招數。我的天，被霸凌還要被責備「挑釁」，國民黨在挑戰老百姓的智商嗎？

（作者為家庭主婦，新北市民）

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