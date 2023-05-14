自由廣場》卓榮泰被「洗腦」談賴清德？

◎ 藍去蕪

前民進黨主席卓榮泰，日前在接受網路媒體「齊有此理」專訪時，對賴清德之前提及的「務實的台獨工作者」表達憂心，他建議賴不要再講「台獨」，重點應放在「務實」兩字。儼然一副談「獨」色變！諷刺的是，他似乎以為只要不提台獨，未來就毋需再面對！這是典型的鴕鳥心態。事實上，卓榮泰的反應無疑是落入國、共兩黨長年對「台獨」污名化洗腦的制約式反應！

那麼，要如何解釋才能讓「台灣獨立」不被污名化與誤解呢？不用！賴清德要做的是，在面對任何對「台獨」的質疑時，不必去解釋「台獨是什麼」，而是要反問質疑者「中華民國主權獨立」、「捍衛中華民國」、「維持現狀」是不是台獨？更重要的是，要清楚讓世界知道中共對「台獨」的定義，即「只要不統一就是台獨」，管你叫「中華民國」還是「台灣國」。那麼，任何支持「維持現狀」，支持「中華民國」，支持「反統一」的人是不是「台獨」？答案不言可喻。

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作為一位形象清新且堅持理念的政治人物，賴清德未來在大選時若明顯刻意迴避「台獨」，無異是自毀人設，讓原本佔優勢的選戰瞬間陷入被動！面對明年這場堪稱國際關注的台灣總統大選，筆者認為賴清德應選擇正面迎擊，把握機會破除被污名化的「台獨」，將前述的反問問題丟給台灣人、丟給國際去思考，一舉破除國共長年來為「台獨」建構的制約式認知。這也是筆者認為賴應採行的「以進攻代替防守」的選戰策略！

（作者為社科院博士，台北市民）

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