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自由共和國》洪明龍／台灣建置SMR核能 需面對與克服的挑戰

2023/05/14 05:30

洪明龍／工研院綠能所能源政策及推動組組長

小型模組化核電廠（Small Modular Reactor, SMR），近來在國內引起關注。面對全球淨零排放的趨勢與台灣在能源轉型的方向前進，除了需要不斷關注有潛力的新能源科技，也要從多面向的務實評估可能帶來的挑戰，才能在淨零永續的道路上行穩致遠。

SMR為低於300 MWe的反應爐，根據國際原子能總署（IAEA）統計，目前全球有十九個國家投入SMR設計開發與建置，但至今都尚未有任何商轉的場域，首座商用SMR預計最快也要到二○二八年才有可能會實現。

國際間建置SMR主要考量「規範完備度」、「運作安全性」、「環境影響程度」、「經濟競爭力」等四個面向。在規範完備度部分，目前美國、加拿大、英國有部分規範，但足以應對輕水式及非輕水式設計的完整規範及標準都還在建立中，也未有SMR完成所有流程的實績。在運作安全性部分，業者因為SMR小功率及緊密結構、被動式安全設計等因素，多認為相對較傳統大型核電廠安全。但二○二一年德國研究機構的報告有提出SMR設置在不同地點且反應爐數量增加，代表核擴散風險增加，社會成本提高；在環境影響程度部分，多數研究認為有機會減少核廢料產生，但亦有部分研究認為會產生更多核廢料，仍待未來運轉實績驗證；在經濟競爭力部分，投入業者雖多數認為可以降低成本，但從目前設置進度較快的少數案例來看，建置成本均已超出原規劃。

台灣如果要建置SMR，必須克服法規、技術、人才、選址、核廢料等五大挑戰。

第一，法規面尚缺專屬管制法規與規範。台灣雖有輕水式反應器通則規範，但與輕水式SMR仍有差異尚待修訂；另外非輕水式SMR因反應器型式、結構、材料皆與現有輕水式不同，需針對SMR另外擬定新規範。即使目前國際上技術最領先的美國，亦仍在持續建制適用的規範及標準，因此台灣在法規修改與規範建立上還得要參考國際資訊審慎研議。

第二，技術面尚未成熟。SMR還在初期發展階段，目前僅美國NuScale壓水式SMR取得美國核管會的「設計認證」，尚缺商業化運轉成功案例，台灣若要建置SMR，需要等到有相對成熟安全形式的SMR才可以選用。

第三，人才面無供應鏈支持養成。SMR的專業人才需學校培育或國際引進，並有完善產業鏈支持，才有好的人才環境，現階段國內尚無SMR人才及完整的供應鏈，想要吸引優秀人才難度不小。

第四，建廠選址社會爭議未解。台灣地狹人稠且位處地震帶上，如要建置核電廠，需跟地方政府、民間團體、社會大眾妥善溝通。但台灣多數人目前連變電所都不希望蓋在社區附近，加上對核能的使用仍有疑慮，核電廠建置地點要凝聚社會共識極具挑戰。

第五，核廢料面臨處置地點難尋。雖然各界對於SMR核廢料產生多寡仍有爭議，只要有核廢料產生就需要有處置場及處置計畫，台灣目前在現行核廢料最終處置面臨重重困難都尚未能解決，想要引進SMR的機關、團體，必須要對興建後運轉所產生的核廢料，備有妥善的處置解方。

面對上述五大挑戰，台灣可以持續關注國際SMR及其它先進核能技術、法規發展、設計建廠進度，包含了解國際SMR型式、檢視國內SMR管制程序與相關法規規範等，務實考量台灣地小人稠、地理特性與多元意見等因素。目前全球SMR產業仍處於萌芽階段，推動中還有許多要學習及釐清之處，因尚無商轉成功案例，台灣不宜貿然躁進，須以負責任的態度，審慎評估推動實施的可行性。

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