自由廣場》百億美金的人民幣國際化花招

◎ 陳鴻達

人民幣國際化，是中國大國夢當中不可或缺的一塊拼圖。有人著眼於這是國力的展現，有人看中的是「鑄幣稅」的特權。俄烏戰爭以來美國對俄羅斯的金融制裁，讓人民幣國際化的聲量增加不少，但恐怕都是一時的喧嘩。

一種貨幣的國際地位，取決於是否廣泛被用於計價結算投資、幣值穩定與可兌換性。近期有幾項跟人民幣有關的交易，其後續發展值得注意。首先是中國借給巴西一百億美金，讓巴西償還對美國的外債。接著中國以六九○億人民幣（約當一百億美金）向巴西購買黃豆等原物料。最後中國同意巴西以這六九○億人民幣償還之前的一百億美金債務。此套交易曝光後，引發正反熱議，支持者認為這是多贏的交易，解決了巴西美元短絀的危機，加速人民幣國際化，也降低中國對美金的曝險。質疑者則認為，何不當初中國直接以美金向巴西購買黃豆就好了，繞了這一圈有何用意？認為這交易讓巴西賺了裡子，中國賺面子，美化人民幣國際化的數據。

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另外，沙烏地阿拉伯也公開同意對銷往中國的石油，採用人民幣交易，一時間也讓「去美元化」的聲勢大振。然而日前著名的黃金交易專家Jan Nieuwenhuijs指出，沙烏地阿拉伯將這些售油所得，在「上海國際黃金交易所(SGEI)」購買黃金，以增加該國的黃金儲備。消息傳出後，同樣引發熱議。中國經濟在順風順水時，還經得起這麼玩，現在經濟前景烏雲密布，這些舉措將加速中國外匯儲底的流失。中國雖然外匯儲底不少，但若扣除外資在中國的投資，那也所剩不多。沙烏地阿拉伯可以這樣玩，那是因為二○一四年成立「上海自貿區(SFTZ)」時所開放的項目。過去外國人不得在「上海黃金交易所(SGE)」提領(load-in and load-out)黃金，自經區成立後為推動自由化，允許外國人可以在「上海國際黃金交易所(SGEI)」提領黃金。

這一連串的人民幣交易，中國吃悶，被這些國家耍了，事實上現在會被質疑，主要還是時機問題。中國目前的體質有辦法嗎？ 特別是現在經濟下行，有必要為國際化而國際化嗎？難免會引來「打腫臉充胖子」之譏。

（作者為台灣金融研訓院資深研究員）

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