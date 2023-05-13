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自由廣場》戰傷救治特別論壇 台灣醫界的韌性準備

2023/05/13 05:30

◎ 陳瑞杰

臺灣位處地震帶與颱風好發區域，加上人口集中、土地密集開發，天災威脅加上極端氣候，除了頻繁的複合型態災害，現在還要面對潛藏的戰爭衝突。一旦出現大範圍的天災人禍，引發醫療需求暴增，將嚴格考驗政府與醫療機構的應變。

近年來，台灣發生的大型災難事件，動輒造成數十人到百人傷亡。儘管衛生福利部推動緊急醫療網迄今已20多年，在硬體建置、人員培訓以及運作模式，已具備相當規模與成效，但大型災難所需的救護量能，也常遠超過事件發生地醫療體系負荷，需要中央與地方政府之協助。

根據世界衛生組織(WHO)對於「災難」的定義，處理該事件所需的資源遠超過該地區所能提供，就稱為「災難」。承平時代，只要出動軍警消，以及跨縣市衛生與醫院救援，即可妥善處理。戰爭也是災難，且是超大型災難，會造成大範圍財產與性命損失，更需有計劃地投入準備。

臺灣醫院的韌性

個人從事急重症與外傷醫療實務超過三十年，也參與外傷安全教育與防治，深知事故傷害預防，不是只有把自己顧好，就不會發生。例如許多交通事故的傷亡是來自於同方向的其他車道，甚至是對方來車。傷害防治三部曲，包括事故前、中、後。以汽機車事故為例，不只是事故前安全駕駛，也要事故中安全帶、安全氣囊保護，更要在事故後經由救護車送到最近的外傷中心，適時適切治療。以上說明，任何大型緊急醫療及災難救護，不能只靠個人或是一家醫院，而是需要整個系統。

截至2023年，全台灣總計醫療院所共有480家，專責急救責任醫院計206家，約佔醫院總家數43%，分別為重度級 46 家、中度級77 家及一般級83家，透過14個急診轉診網絡，來相互支援與區域聯防。而且每四年一次「急重症分級評鑑」，除了確保國內外傷急救系統品質外，更能與時俱進。

第四級外傷中心

台灣有高達2萬多家診所，274家非急救責任醫院、374家衛生所，這些醫療院所，比中大型醫院更深入社區。如何運用民間醫護量能，及時提供第一線的緊急救護，再將中、重傷患後送至急救責任醫院，是重中之重。因此，建議要廣設「第四級外傷中心」，等同於急救站，來因應大型災難的醫療需求。這需要由上而下，從組織架構、編組、經費、資訊等各面向來規劃建置。

除了醫療體系在組織上能緊急轉換成韌性系統，台灣還必須建構一套數位韌性通聯系統，具有線上與離線的轉換，與電子傷票、數位病歷標準化建置，以幫助急救與醫護人員快速分類與紀錄傷患，及時共享資訊。

戰傷救治特別論壇

由於疫情停辦兩年的臺灣外科醫學會年會，今年於3月18、19日，在高雄醫學大學舉辦，參加者十分踴躍。其中，與臺灣外傷醫學會共同主辦的「戰傷救治特別論壇」，引起許多迴響。當天，有仍處於戰爭中的烏克蘭血管外科醫師Dr. Pavlo Kazonov，以及美國退休空軍上校Dr. Mark Bowyer，他同時是美國三軍大學醫學中心外傷與戰傷教授，兩位以視訊參與；另外一場特別演講，則是請到南加大Dr.Matthew Martin親自來台，他是退休陸軍上校，同樣也是美國三軍大學醫學中心外科教授。

三位專家都提醒，出血性休克是戰傷醫療主要死因。但急救地點如不在醫院，或醫院已經斷水斷電，或缺乏完整設備與團隊、醫藥品供應斷鏈時，戰傷急救順序就由平時的ABCDE鐵則，直接改由C(circulation)開始，跳過A(airway)B (breathing)。也就是說，面對急救治療環境鉅變，整體的醫療觀念都要改變，不能只停留在五星級醫院看診！

烏克蘭醫師特別提醒，戰事對民眾與醫界，會造成太多不確定，包括醫院與救護車都可能是被破壞的標的。因此，除了強固既有的救護設施，醫師與民眾都需要接受訓練以彈性與移動方式來應變。

美國兩位具實戰經驗軍醫，則強調自救設備與工具、搜集救護資料、以及外科與急救醫師對戰傷醫療再教育的重要性。同時也將在Dr. Mark Bowyer帶隊下，安排5月在花蓮慈濟醫院啟動Advanced Surgical Skills for Exposures in Trauma (ASSET)課程。

達爾文說過，能存活下來的物種並不是最強壯或是最聰明的，而是最能適應改變的。醫界不能停留在承平時代，只關注醫院評鑑與健保，必須也要具備應變各種挑戰的彈性與整備。

從淨零轉型到韌性應變

國家、產業、機構的永續發展，在承平時代要強調淨零轉型，但災難來臨時，韌性應變將是首要，否則一切歸零。2020年爆發的新冠病毒全球大流行，台灣表現亮眼，但也感受到關鍵防疫物資、疫苗、快篩試劑的即時製造、驗證、供需，關係到國家韌性。如今，疫情已經降級，但部分國內的醫材與藥品，仍常聽聞不預警的供應斷鏈。

面對大自然與人為各種大型災難，我們都應抱持著「毋恃其不來，恃吾有以待之」心態。更重要是能把承平時的運作及架構，有條不紊在一聲令下轉換成緊急韌性系統，這才是智慧。同時，我們也要宣導各層次整備，讓個人、社區、醫院，甚至整個社會更安全、更合諧。例如全民韌性，使全民能擁有緊急救護技能、整備家中應變物資，平時也能自救救人。韌性社區則是讓民眾熟知就近之醫療處所，或可用社區醫護資源，平時可用於照顧社區內長者與弱勢。韌性醫院可藉由流程精實、衛藥材庫存管控，強固水電能源，韌性數位通聯，平時也可節能減碳，節省成本。

國內各界對於備戰與避戰或有不同見解，但是對於整體社會一起增強對大型災難的應變韌性，及早準備，大家應是有志一同，毫無懸念才是！

（作者為台北醫學大學外科講座教授&董事長、前台北醫學大學附設醫院院長、前臺灣外傷醫學會理事長）

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