自由廣場》也談教師團體爭福利

◎ 陳啟濃

有學生家長投書「教師團體應多以學生為念」一文，引起筆者很深的感觸。特別是近日教師團體爭取代理教師寒暑假不上班這件事，是因為全國代理教師下個學年度開始可以領到一整年的薪水，但按照地方政府約聘僱人員任用辦法，沒有規定寒暑假放假這件事，引發全國教師團體爭取讓他們可放寒暑假。教師團體的好意並不很妥當，不僅於法不符，而且無法體現政府給代理教師整年薪水的用意。

代理教師由於工作沒保障，對於學校請託的行政職務或各項事務都會全力配合，更有些擔任寒暑假課輔班的教學，承擔學校的重責大任。現在多了將近兩個月的薪水，大多數的人應該都會很振奮。按照以往所承擔的責任，應也不會在乎寒暑假上班這件事；而且教育是一種無私的付出，不該要讓他們感染「比較」、「計較」的不良風氣。

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常常有地方民意代表為代理教師爭取工作權，特別是參加正式教師甄試時可以有加分的條件，這才是對代理教師很實際的支持與關心。因為經過了好幾年教學與工作表現的考核，更可以驗證出是否有成為正式教師應該有的優秀表現。這跟單純憑筆試、試教與口試考出的正式教師，還要來得公平可靠。

教育界本身也應該自我省思，老師應該靠專業與表現來獲得社會大眾的尊重，不該一味的爭取不合理的待遇與福利，更不該倡導「比較」與「計較」的教育風氣。

（作者現任國中校長，南投縣民）

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