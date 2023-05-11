社論》侯以靜制動 郭以動制靜

二○○○，連戰、宋楚瑜之爭，頗有「既生瑜、何生亮」之慨。如今，郭台銘、侯友宜之「待召」，反而是互相凸顯對方弱點。國民黨徵召大戲，不日即將圖窮匕見。變數端在，黨中央的提名策略，自始至終以拖待變，莫測高深。侯友宜遲不表態，想是看多了江湖多陰風。而郭台銘搶插頭香，不免予人強出頭之感。侯友宜，以靜制動。郭台銘，以動制靜。誰勝誰負，且待朱立倫揭曉。

郭侯對照組，最明顯之處在於，二○一八剛拿下新北市的侯友宜，對二○二○的韓流續集不關己要。於是，羽毛沒有受傷。反觀，郭台銘挑戰韓國瑜不成，進出國民黨卻醜話說盡揚長而去。四年一晃眼，他又重施故技爭取國民黨提名，有些同志並不領情。不過，郭台銘手握優渥資源，也不怕沒有同志靠過來。相形之下，侯友宜顯得陽春了一些。再加上，警界生涯、打黑硬漢，碰到國民黨黑金結構，有些同志可能敬而遠之。國民黨，江山易改本性難移，郭侯誰討好，最後可能要問朱立倫了。

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職業生涯是一種人格養成，追緝要犯沉著埋伏，乃是侯警官的看家本領。實問虛答，避重就輕，則為侯市長的公關模式。這種謹慎過度，流露出對民意觀感的過敏體質。侯侯做代誌，避免爭論題，未來若投入大選，便須打開天窗說亮話了。侯友宜，少說少錯；郭台銘，直話直說。起手不同的緣故，侯為政不在多言，源自官僚體系的內歛；郭天馬行空的自信，係因經營企業自視甚高。「民主不能當飯吃」，「不用議會監督」，這一類的語錄，在企業內部可以理解，而民眾可能反問：那你幹嘛要我這一票？

郭台銘勇於發言、陳述理念，未必輸給侯式沉默是金，民主就是要跟民眾溝通，說清楚講明白讓人選擇。壞就壞在，郭台銘不時逞口舌之快，一時興起慣老闆附身，記者會切換到員工訓話，令自己的專長淹沒於媒體標題效應。這樣的CEO治國，恐怕也會讓許多企業老闆搖頭。莫怪媒體，媒體本份不就是監督嗎？為了選舉，放下身段，而非棄商從政，阿銘仍是郭董，一時之間，選民也忘不了。目前，國民黨內，郭侯各有信心、都沒把握。大局底定，被徵召者，將與賴清德相比。乃至，國、民、眾三位候選人的相比。不同的對照組互比，主角的優勝劣敗，社會或是另一番觀感。

話說回來，郭台銘侃侃而談產業經濟、未來科技，的確襯托出侯友宜的不足。受到職涯限制，侯友宜的經歷，主要是奉命行事的治安保民，以及地方庶務的政通人和。然而，現在的台灣，待解決的全國性議題已經不少，何況還有地緣動態衝擊台灣安危。在這種客觀需求下，侯友宜如何說服選民，他有能力以創新的理念與行動，兼顧主權、安全、繁榮、共享，帶領台灣行穩致遠？作為一位跨國企業家，郭台銘可用自己的成功故事，向民眾推銷承擔治國大任的潛力。他也敢打包票：如果我當選，共機不會來。但，治國惠民，經商營利，兩者不無差距。何況，郭台銘的政治、行政經歷，甚至不如侯友宜。

以往，侯友宜服務公職，若依法行事、潔身自愛，尤其曾在國、民兩黨執政期間獲任用，黨內外對手較難抓到把柄。然而，公眾人物的真正檢驗，投入選舉才開始。郭台銘的事業王國，得意之外的暗黑故事，競選公職難免攤在陽光下，諸如血汗工廠之報導，企業投資、購併之作風，就要走出「自己監督自己」，接受民眾及對手的批評指教。捐贈疫苗變成相罵本，一如他的事業成就，有其深謀遠慮的妙算。但，經營企業，治理國家，不是規模大小問題，而是隔行如隔山。經過多次政黨輪替，想必越來越多國人，越來越清楚了。

郭台銘自曝，已經四年沒去中國了。他與北京，親疏究竟如何，令人好奇。新北市議會總質詢，侯友宜的模糊地帶逐漸清晰：「反對一國兩制」、「反對台獨」、「中華民國是我們的國家、台灣包括台澎金馬是咱的厝」。郭侯兩人，在台灣主權、兩岸關係、地緣政治方面，差別不在本質而在光譜。所謂的「中華民國派」，絕不頂撞北京之「體現一個中國原則的九二共識」，甚至以「台灣地區，大陸地區，都是中華民國，都是中國」的變體文倒貼北京，絕不主張「中華民國等於台灣」。這一點，不僅是他們的交集，也是泛藍的致命傷，尤其面對國際挺台力道激增的大勢所趨。

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