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自由廣場》0512護理師節 請尊重、珍惜學校護理師

2023/05/11 05:30

◎ 陳筱瑀

根據教育部一一一學年學校基本概況統計結果，從幼兒園到大專院校，總學校數約有一○六八○所、總學生數約四一○萬人，依學校衛生法（扣除六六六一所幼兒園）約有四千所學校有學校護理師，從新冠疫苗、流感疫苗到人類乳突病毒（HPV）疫苗之接種，是守護學生健康的堡壘。此外，校園是家庭以外型塑兒童與青少年健康生活習慣與行為的重要場域，自小養成健康好習慣，為人生贏在健康起跑點。

學校護理的核心價值是全人照護，不僅評估學生身體狀況、學校環境、背景、可用資源，可獨立處理緊急狀況，需要與學生、老師及家屬溝通並提供健康服務、衛生教育及諮詢；對於慢性病學生，如氣喘、癲癇、糖尿病、心臟病等進行個案管理，且提供特殊疾病學生如罕見疾病、癌症等必要之照護。此外，一旦校園發生大規模災難事件，也必須在第一時間進行最適當之處置，同時對於促進師生心理健康也是最重要之支持體系。

面對Ｚ世代的來臨，學校護理師發覺及處理學生健康問題包括安排健康檢查、預防注射、近視、齲齒、體位不良、藥物濫用、兒童虐待、自殺、身心症等，另一方面，日趨多元的家庭問題如單親、新住民子女健康、隔代教養等，學校護理師也投注諸多心力辦理親師會，以加強與家庭之連結。

從傳統轉型創新角色，學校護理師需具備足夠素養，才能因應校園裡的多重健康議題，包含健康照護能力、問題解決能力、危機處理能力、健康指導與諮詢能力、溝通與協調能力、資源開發與數位資訊能力及家庭照護能力。

學校護理師從教育學生培養健康行為、養成健康生活習慣出發，與社會共同建構公共衛生體系傳染病防護網，迎接數位化時代進行數位化健康管理。健康是無價的，每一位學生都值得一位學校護理師，也請尊重與珍惜每一位在校園服務的學校護理師。

（作者為台中科大護理學院教授，中華民國學校衛生護理學會理事）

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