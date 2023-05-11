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自由廣場》「行人專用時相」的配套思考

2023/05/11 05:30

◎ 蔡田

報載，由於近日發生多起婦女兒童行走穿越道過馬路遭撞意外事故，交通部建議各縣市推動「行人專用時相」，引發各界正反討論。

行人專用時相指的是在十字路口，當行人專用綠燈亮起時，各車道的車輛號誌則全部轉為紅燈。這樣的交通號誌，在台北市政府周邊的馬路已經施行多年，筆者親身多次體驗，深感確實是維護行人過馬路安全的良好措施，而免分兩段直接走到對角街口，也相當方便，值得推廣。

然而，行人專用時相對於開車的人來說，會相對地耽擱若干時間，所以在一些並不寬闊的道路，或是原本就交通相當擁擠的地區，就需要更縝密的規劃，例如行人專用時相要選擇在哪些路口設置、選擇那些時段施行、秒數的標準等等，應有配套規劃，還有直行左右轉等「專用車道」是否適度放寬，也需考慮，否則專用車道長龍加上行人專用時相，只會更塞，尤其在上下班尖峰時間，車多擁擠，人心浮動，地方首長或執行單位，恐得背負不少民怨罵名。

另一方面，所謂「行人地獄」風波，最根本的核心問題出在駕駛未落實「禮讓行人」，只要交通主管機關宣導與取締重罰雙管齊下，就可以降低意外事故的發生。最近通過十字路口時，筆者可以深刻地感受到汽機車駕駛們比以前更有耐心，常常大老遠就準備停車禮讓行人，此時我都會回給對方一個讚的手勢，感謝他們讓我平平安安過馬路。因此希望推動「行人專用時相」之外，還是要持續宣導禮讓，並針對未禮讓者加強取締重罰，早日擺脫行人地獄的汙名！

（作者為國小退休教師，台北市民）

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