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自由廣場》麻生太郎‧曹興誠‧郭台銘

2023/05/11 05:30

◎ 蔡敏雄

曹興誠九日發表一封給郭台銘的公開信，文中不認同郭所說「台灣最重要的問題是經濟的論述」。曹興誠指出，當國家面臨危難時，經濟就不是最重要的問題；台灣如今面臨中共武統的威脅比經濟論述更重要。同時他也質疑郭台銘所謂「我不獨，你不武」的憑據為何？「不獨是否，否認中華民國主權？」「習近平一再強調『統一一定要完成，絕不承諾放棄武力』，郭如果當選總統，如何使中共軍機不繞台？」

上月中旬，郭台銘赴日進行「科技經濟開拓之旅」，拜訪眾議院議員、自民黨副總裁麻生太郎。麻生表示，要維繫台日彼此的繁榮，最重要的基礎是來自區域和平。麻生嚴肅地告訴郭台銘「經濟成長，必須建立在和平穩定的基礎上」。此外，不論是日本的政要與經團連高層，關心台海安全，遠多於關心經濟與科技。

其實，去年一月，麻生在福岡縣的一場演講會上就曾指出，「中國完全沒有隱藏統治台灣的慾望」，因此，如果「台灣有事」，日本很難保證能置身戰區之外。

曹興誠與麻生太郎「英雄」所見幾乎相同。此時此刻，我們最重要的事是，要如何面對極權中國對印太與台海地區和平安全的威脅，要如何強化防衛能力，團結盟邦，對抗侵略者中國，以捍衛台海地區的和平安全與台灣主權，而不是說「台灣最重要的問題是經濟的論述」。

然而，郭台銘與國民黨同樣不敢抗中保台。郭在屏東的造勢晚會上，還高呼「有尊嚴的和平要靠經濟實力」、「發誓一生護台和平」，本末倒置，與曹興誠及麻生太郎的卓越之見相左。其識見如何讓民眾相信他有領導國家的能力？

（作者為醫師，前日本國立鹿兒島醫學部及順天堂醫學部研究員）

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