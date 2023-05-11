晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》注意政治與教育間的距離？

2023/05/11 05:30

◎ 張經偉

對於有教師在課堂提及「侯友宜抓鄭南榕」，國民黨高雄市議員邱于軒表示：「應該注意政治與教育間的距離」、「在教育上，政治立場應該更中立」等等。其實「追求教學現場的中立」，我完全同意。關鍵在於：如何追求之？假如我上課就是唯我能開口，那就成了我的一言堂；假如我帶著學生逐字照唸課文，那則是教材的一言堂。答案呼之欲出：中立的教學現場，該是讓在座每一個人，都有發表自己立場的機會。

「侯友宜率領警隊抓捕鄭南榕」的老照片、影片等等，是為「史料」。至於此舉是叫依法辦事、威權爪牙、滿心無奈或什麼，學生、老師、任何人，都有各自解讀史料的機會（當然，這也不表示我或誰的解讀，大家都必須同意）。

我曾在一間學費昂貴的私立學校（也就是更會顧慮家長感受的學校）短期代課，我個人很反感國民黨，該校教務主任明察此事，遂多次警告我：許多學生家裡很藍。然我仍不忍一些「不中立」，畢竟教材也有其「不中立」：課文仍寫得像是袁世凱「竊國」。於是我批判課本：孫中山幾乎都是出一張嘴，袁世凱率領北洋軍倒戈，才使民國得以建立。（也許家裡很藍的）學生遂「批判我的批判」舉手提問：「（孫中山）宣傳不也是一種功勞？」本師聞之甚喜：孺子有自我思考能力。如此百家爭鳴的教學現場，能有多不中立？

如今「叛逆期」這個概念愈來愈過時，心理學者如石藏文信已然指出：那其實是小孩在發展自我意識、不願再事事被父母牽著走。也因此，假如我們相信孩子們會自我思考，就不該如此擔憂教師或哪個成年人，有本事對孩子展開Ｘ教授心靈控制一般的洗腦。孩子聽聞了任何一種「不中立」，若不是批判而是同意，或許那也該被解讀為：他們自己選擇了同意。

（作者為清華大學歷史碩士、中學歷史教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書