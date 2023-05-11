自由廣場》注意政治與教育間的距離？

◎ 張經偉

對於有教師在課堂提及「侯友宜抓鄭南榕」，國民黨高雄市議員邱于軒表示：「應該注意政治與教育間的距離」、「在教育上，政治立場應該更中立」等等。其實「追求教學現場的中立」，我完全同意。關鍵在於：如何追求之？假如我上課就是唯我能開口，那就成了我的一言堂；假如我帶著學生逐字照唸課文，那則是教材的一言堂。答案呼之欲出：中立的教學現場，該是讓在座每一個人，都有發表自己立場的機會。

「侯友宜率領警隊抓捕鄭南榕」的老照片、影片等等，是為「史料」。至於此舉是叫依法辦事、威權爪牙、滿心無奈或什麼，學生、老師、任何人，都有各自解讀史料的機會（當然，這也不表示我或誰的解讀，大家都必須同意）。

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我曾在一間學費昂貴的私立學校（也就是更會顧慮家長感受的學校）短期代課，我個人很反感國民黨，該校教務主任明察此事，遂多次警告我：許多學生家裡很藍。然我仍不忍一些「不中立」，畢竟教材也有其「不中立」：課文仍寫得像是袁世凱「竊國」。於是我批判課本：孫中山幾乎都是出一張嘴，袁世凱率領北洋軍倒戈，才使民國得以建立。（也許家裡很藍的）學生遂「批判我的批判」舉手提問：「（孫中山）宣傳不也是一種功勞？」本師聞之甚喜：孺子有自我思考能力。如此百家爭鳴的教學現場，能有多不中立？

如今「叛逆期」這個概念愈來愈過時，心理學者如石藏文信已然指出：那其實是小孩在發展自我意識、不願再事事被父母牽著走。也因此，假如我們相信孩子們會自我思考，就不該如此擔憂教師或哪個成年人，有本事對孩子展開Ｘ教授心靈控制一般的洗腦。孩子聽聞了任何一種「不中立」，若不是批判而是同意，或許那也該被解讀為：他們自己選擇了同意。

（作者為清華大學歷史碩士、中學歷史教師）

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