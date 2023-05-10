自由廣場》本土語言政策 應走出高低階語言的迷思

◎ 許慧如

語言社會學中，有一個「高／低階語言」的概念。簡單來說，高階語言用於正式場合，包括學校教育；低階語言用於非正式場合。台灣在國語運動時期的「方言」，就是低階語言，而高階語言當然是「國語」，也就是中文。有些社會的高低階語言會穩定存在，各司其職，但台灣不是。過去「方言」曾長期遭到打壓，導致快速流失。

解嚴以來，在民間長期努力之下，「方言」這個負面標籤逐漸褪去，並發展為「母語」、「鄉土語言」、「本土語言」。

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二○一八年國家語言發展法通過，還進一步成為「國家語言」。這一路的演變，對本土語言雖是很大的鼓舞，但不管地位再怎麼提升，其實還是停留在低階語言的層次。

這幾年台灣社會強調多元價值，語言也是其中一環，且內涵越來越豐富。「國家語言」除了台語、客語、原住民族語，還有馬祖的閩東語和台灣手語，且客語和原民語還細分多種語言或口音。只是，這樣的多語，只存在於低階語言。且政策論述上多半還是用「本土語言」或「國家語言」這種概括性的標籤，忽略各語言間的差異，以及因資源分配而可能產生的競爭關係。至於中文的絕對優勢，依然不動如山。眾多本土語言始終像便當的配菜，菜單上寫的只有主菜。即使近來配菜的菜色變多，但依然是小格子裡的配菜，且格子沒有變多變大，配菜也不可能變成主菜。

我曾於一門以英語授課的通識課程問學生，「台灣是單語、雙語、還是多語國家？」結果，回答「單語」的全都是外國學生，且這個單語就是中文。從他們在自己國家的台灣駐外單位辦理相關手續開始，就是這樣的印象。有趣的是，台灣學生的回答全都是「多語」。

進一步追問，過去一週內講超過十分鐘的本土語言為何，結果沒有人答得出來，因為他們生活中其實只講中文。學生們直觀地回答，寫實地反映出台灣的語言現實。

日前，政院通過「國家語言研究發展中心設置條例」，國家語言的發展又跨出一步。筆者期許政策規劃者能走出上述低階語言的格局，因為這些亟需復振的國家語言，不應只是配角，也不應只是文化部和教育部的工作。

（作者是師大台文系教授兼系主任）

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