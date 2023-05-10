自由廣場》支持恢復軍審制度

◎ 胡文琦

針對台灣近年爆發多起疑似共諜滲透案，加上軍隊的軍紀問題層出不窮，為此，多位朝野立委均呼籲應該恢復軍審制度才是。對於國防部是否支持恢復軍事審判制度？日昨，國防部長邱國正受訪表示，當初軍審廢除有經過一番波折，若要恢復也不能說樂見，因為大家都有很多意見。

國防部長邱國正指出，「軍方沒有權限的話，『還有很多方法』」，透過外面司法，「大家可看到優缺點都有」，優點是較公允，缺點是審理期限過長，有些士兵或罪嫌人員都退伍了，卻都還沒判決，這不是立刻就要恢復，還在討論階段云云。

請繼續往下閱讀...

坦白說，邱國正的辛勞大家都可以理解與敬重，但上述明顯刀切豆腐兩面光的說法卻令人不敢恭維。其實，就像每個單位原本就會具有旁人可以理解並接受的「本位主義」，其實，他只需扮演好「國防部的專業判斷角色」即可，其他利弊得失那就是更上級的長官才需要擔心的。

就在目前面臨亞太地緣政治競合與軍事對峙日益升高，輔以兩岸軍事的爾虞我詐亦呈現緊張之際，果若「軍方沒有權限的話，『還有很多方法』」是「真實能夠實踐」的話，那台灣也就不會出現上述邱部長所說的窘境。準此，就請用心審議「近期國軍恢復軍審法之可行性評估報告」吧。

（作者是前中國國民黨發言人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法