自由廣場》獨裁者的困境

◎ 李雄揮

國民政府退守台灣後，未依憲法程序逕行宣布再任總統的蔣介石，一九六○年兩任結束後，就面臨了獨裁者的困境：要如何才能當終身總統？

他的方法很簡單，就是修訂〈動員勘亂時期臨時條款〉，凍結憲法對總統任期制的規定，反對者都被殘酷排除。一九七一年蔣介石無法接受美國提出的一中一台政策憤而退出聯合國。假如「中華民國」改成「台灣」，他憑什麼繼續擔任「台灣國總統」？千餘名萬年國代立委也將無顏留任，所以他選擇讓台灣人民失去聯合國的保護傘。人民的性命本來就不在獨裁者算計之內！

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想做永遠國家主席的習近平也面臨獨裁者的困境。他和蔣介石一樣，修改憲法廢除任期制，羅織罪名剷除反對者，以刑法鎮懾人民，其方法比白色恐怖略高一籌！

身為中國共產黨的終身獨裁者還須面臨許多困境，首先他為展現其天縱英明，必須不可犯錯。所以習近平不承認新冠病毒出自武漢，不承認清零政策、共同富裕對國家的傷害。更重要的，他還必須向國人證明：只有他可以對抗美國，一雪百年來西方壓迫的恥辱，並能完成統一台灣的大業。他的策略就是對內高壓統治，對外戰狼外交，武統台灣。

要武統台灣，就要發動戰爭，需要強大的經濟力。中國經濟受到各國制裁已走下坡，缺少晶片高科技難以發展，維穩支出超過龐大的軍備支出，還必須面對美日等國增加軍備，武裝台灣之嚇阻戰略壓力。前蘇聯的解體，軍備競賽導致的經濟衰退是一大因素。

在美、日、歐等西方各國強烈支持台灣的國際情勢下，習近平若發動對台戰爭，必遭失敗，而失敗的代價將不只是下台而已。既不能武統，退而求其次就是戰狼、騷擾，都是以最少成本達到最高利益的方法。所以會不斷出動航母至各地示威，但非核動力的中國航母，若被隔離在第一島鏈之外，能源耗盡，將形同廢鐵。中共看準西方各國為免爆發核戰，不會因騷擾就挑起戰爭。可以想見，戰狼外交、騷擾台灣等伎倆，必越演越烈！

不會叫的狗會咬人，俄國已證實這一點。會叫的狗不會咬人，既不咬人，為何要叫？為了壯膽。

習近平雖不太可能武統台灣，但他為展現領導能力，滿足自我偉大感，並合理化其終身統治，不能排除他會犯和普廷一樣誤判的可能。所以台灣應團結一致，武裝自己，嚇阻中共，以免中共誤判，並待中共的內部自變。

（作者是退休教授）

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