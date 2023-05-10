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自由廣場》A柱擋視線 不成理由

2023/05/10 05:30

◎ 王肇邦

去年底，台中一對母子過馬路遭公車撞擊致死，經外國媒體報導台灣為行人地獄後，百姓和政府無不力求擺脫行人地獄之惡名。政府不斷呼籲汽車禮讓行人，並對違規駕駛祭出重罰，然而汽車撞擊過馬路行人的事故，各地依舊層出不窮。

檢視歷來肇事駕駛，其理由不外乎「汽車Ａ柱擋住視線」。本著人性本善的出發點，我們願意相信絕大多數的駕駛不是因為不想禮讓而肇事，而是因為Ａ柱造成的視線死角所致。也就是大家都知道要禮讓行人，沒有人想跟自己的荷包過不去，也沒有人以傷害他人為樂。但就是沒辦法，因為「Ａ柱擋住我的視線，我沒看到行人」。

然而，這是一個應該發生的事故嗎？試問各位肇事駕駛，你敢閉著眼睛開車嗎？不敢！你買車時都知道要挑有環景鏡頭，深怕倒車時去擦撞。那為什麼開車時，有Ａ柱擋住視線，你還是執意往前？你都沒有想過要稍微挪動身體，轉動頭部，讓前方一百八十度的視野盡收眼底？如果你在電影院看電影時，前方座位的人頭擋住你的視線，你都知道要挪動身體，那為什麼開車的時候不知道挪動身體、轉動頭部，以避開那該死的Ａ柱？

有些事情很簡單，但卻要政府呼籲，大家才知道怎麼做。就像開車門時，要注意後方有沒有來車。這樣簡單的事，也需要政府廣為宣傳。看起來很愚蠢，卻也無可奈何。筆者在此建議相關單位，除了呼籲駕駛禮讓行人外，更應該呼籲駕駛，養成過彎時主動去張望左右，看清楚「這整條斑馬線上到底有沒有行人」。Ａ柱是死的，人是活的，不要再拿Ａ柱擋住視線來解釋肇事了，這根本不該是一個理由。

（作者是上市公司資深經理）

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