晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙北社評論﹚ 民主與專制、戰爭與和平的選擇

2023/05/09 05:30

◎ 黃維富

民主與專制是一個國家的政體，對人民而言是一種生活型態的價值選擇。戰爭與和平是穩固體制的方法，對人民而言是一種手段的價值選擇。

和平如何達成？西元三八０年代，羅馬的韋哲秀士（Vegetius）在他的著作「論軍事（Epitoma Rei Militaris）」一書中，引用拉丁諺語「Si vis pacem , para bellum」給了我們解答，其意為「如果你要和平，必須準備戰爭」。後世許多軍事思想家用「實力換取和平（peace through strength）」來簡述，也是美國故總統雷根聞名的外交理念之一。前美國國安顧問波頓日前來台闡釋：示弱才是挑釁。由此可知和平是需要付出代價的，不會是白吃的午餐！

對於部分自認為「日出而作，日入而息。鑿井而飲，耕田而食，帝力於我何有哉」的人民，無視於國家的政體是一種生活型態的價值，也無視於民主國體是會被專制反撲而改變，甚至認為什麼政體都一樣可以生活！因此涉及中國發動各種軟式認知、經濟戰爭及硬式武力戰爭侵略我國時，他們放棄穩固民主政體，在戰爭與和平的手段選項中，一味的只要「和平」，任何形式的「和平」都可以，不得戰爭。殊不知歷史上遠有羅馬與迦太基式的「和平」，近有中國與西藏式的「和平」等，殷鑑不遠且案例繁多，但那種悽慘的「和平」，真是當初被侵略者所要的嗎？

有人說台灣太小，再有實力也戰不過中國。擷取人類政策實驗室的歷史報告，以色列亡國千餘年後，在二戰時希特勒屠殺六百萬猶太人，才覺悟應建立自己的國家，於是在一九四八年於巴勒斯坦建立以色列。建國後，幾經迭代，創造出不可被取代的經濟及軍事科技實力，同時緊靠民主陣營，故能在環敵虎視眈眈下，營造真正的和平狀態。

還有一種非民主帝王天命論：改朝換代是理所當然。他們不懂民主國家的政黨輪替就是改朝換代？也不知專制帝王改朝換代時，會屠殺多少人民？萬一中國及其同路人的改朝換代成真，有雙重國籍、綠卡、兒孫是外國人等有力人士，他們得溜之大吉，屆時依中國征服文化的精髓，對被侵略者是完殺男女老幼，倒楣的就是普羅百姓。

醒醒吧台灣人！唯有備戰、能戰的實力，才能換取真正的和平，同時保有民主生活型態的價值！

（作者是台灣北社理事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書