自由廣場》﹙北社評論﹚ 民主與專制、戰爭與和平的選擇

◎ 黃維富

民主與專制是一個國家的政體，對人民而言是一種生活型態的價值選擇。戰爭與和平是穩固體制的方法，對人民而言是一種手段的價值選擇。

和平如何達成？西元三八０年代，羅馬的韋哲秀士（Vegetius）在他的著作「論軍事（Epitoma Rei Militaris）」一書中，引用拉丁諺語「Si vis pacem , para bellum」給了我們解答，其意為「如果你要和平，必須準備戰爭」。後世許多軍事思想家用「實力換取和平（peace through strength）」來簡述，也是美國故總統雷根聞名的外交理念之一。前美國國安顧問波頓日前來台闡釋：示弱才是挑釁。由此可知和平是需要付出代價的，不會是白吃的午餐！

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對於部分自認為「日出而作，日入而息。鑿井而飲，耕田而食，帝力於我何有哉」的人民，無視於國家的政體是一種生活型態的價值，也無視於民主國體是會被專制反撲而改變，甚至認為什麼政體都一樣可以生活！因此涉及中國發動各種軟式認知、經濟戰爭及硬式武力戰爭侵略我國時，他們放棄穩固民主政體，在戰爭與和平的手段選項中，一味的只要「和平」，任何形式的「和平」都可以，不得戰爭。殊不知歷史上遠有羅馬與迦太基式的「和平」，近有中國與西藏式的「和平」等，殷鑑不遠且案例繁多，但那種悽慘的「和平」，真是當初被侵略者所要的嗎？

有人說台灣太小，再有實力也戰不過中國。擷取人類政策實驗室的歷史報告，以色列亡國千餘年後，在二戰時希特勒屠殺六百萬猶太人，才覺悟應建立自己的國家，於是在一九四八年於巴勒斯坦建立以色列。建國後，幾經迭代，創造出不可被取代的經濟及軍事科技實力，同時緊靠民主陣營，故能在環敵虎視眈眈下，營造真正的和平狀態。

還有一種非民主帝王天命論：改朝換代是理所當然。他們不懂民主國家的政黨輪替就是改朝換代？也不知專制帝王改朝換代時，會屠殺多少人民？萬一中國及其同路人的改朝換代成真，有雙重國籍、綠卡、兒孫是外國人等有力人士，他們得溜之大吉，屆時依中國征服文化的精髓，對被侵略者是完殺男女老幼，倒楣的就是普羅百姓。

醒醒吧台灣人！唯有備戰、能戰的實力，才能換取真正的和平，同時保有民主生活型態的價值！

（作者是台灣北社理事）

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