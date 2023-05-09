自由廣場》台美國防產業交流 火箭不只是太空科幻夢

◎ 林逸民

太空科技是一種「男人的浪漫」，世界各國都有許多業餘製作拼裝火箭的「憨人」。過去冷戰時代，太空科技是國家面子的象徵，美蘇因此以政府資金發起太空競賽，冷戰結束後，人類太空發展也因此跟著放慢腳步。

如今馬斯克的太空探索，證明由民間公司進行太空科技研發比政府更有效率，也創造出商業模式，先從發射衛星業務出發，接著發展「星鏈近地衛星網路」計畫，在烏克蘭戰爭中大出鋒頭，重新證明太空技術對國安戰略的重要性。

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台灣過去的太空技術發展只限於製作衛星，福爾摩沙衛星七號是由太空探索的獵鷹火箭發射升空，如今台灣也有了自己的民間火箭科技公司。五月一日，美台商會率領美國國防產業代表團一行近卅人參訪本土火箭公司台灣晉陞太空科技。

火箭技術相當關鍵，不只是可以發射衛星，在國防產業領域，從洲際彈道飛彈乃至於抵禦彈道飛彈的愛國者飛彈等防衛系統，小至較小的各式飛彈、火箭彈，都與火箭科技有關。台灣火箭公司獲得美國國防產業鏈青睞，是相當的肯定，若能打入美國國防供應鏈，對台美國防合作有莫大助益，另一方面，也等於厚植台灣本身的國防武力自產能量。

太空科技十分艱難，各國發射屢屢失敗，日本宇宙航空研究開發機構近來新型火箭發射失敗自毀，即使是太空探索，其成就也是建立在數不清的「失敗為成功之母」上，上個月試射星艦可回收式太空船，在世人見證下發生驚人爆炸，全體職員卻興奮鼓舞，因為失敗也是一種學習，未來將往成功更邁進一步。

晉陞太空科技同樣經歷數次困難，其「飛鼠一號」在台灣遍尋發射場地，因法規、抗爭、天候等問題轉戰澳洲，獲得美日印澳「四方安全對話」一員的澳洲大力支持，雖然澳洲試射失敗，但失敗乃火箭產業兵家常事，如今獲美國國防產業鏈肯定，可見其技術值得期待，未來可望成為台灣安全後盾，不論是發射軍事衛星，或是成為各種飛彈武器的基礎。

晉陞太空科技創辦人陳彥升博士，原任職美國航太總署，於二○○五年返台加入國家太空中心研發團隊，任國家太空中心探空火箭計劃主持人，二○一六年創業，火箭事業是資本技術密集產業，門檻相當高。筆者擔任福和會理事長，陳彥升為本會理事，如今其奮鬥成就獲美國產業界肯定，與有榮焉。

台灣不是只有台積電，許多默默耕耘的產業都逐漸在世界產業鏈中嶄露頭角，不論是否直接與國防產業有關，都是台灣的護國群山，台灣人應對自己更有信心，並以之為榮，且更重視產業發展，以達富國強兵的目標。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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