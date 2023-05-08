社論》疫後經濟復甦無力症

大疫三年，全球經濟預期可由寒冬解封，恢復強勁成長，春暖花開。不料，疫後全球經濟卻出現「復甦無力症」，彷彿雙腳麻痺太久，突然站起來走路，步履踉蹌。國際貨幣基金（IMF）最新預測，若金融機構風險得以控制，全球經濟成長率將從二○二二年的三．四％，下修到二○二三年的二．八％，但若金融機構壓力擴大，二○二三年全球經濟成長率可能下滑至二．五％，這是二○○一年以來，除了二○○九年全球金融危機與二○二○年疫情大流行外，全球經濟成長最疲軟時期。而疫情期間表現亮眼的台灣經濟已出現連兩季負成長，今年第一季概估值負三．○二％的慘狀，不僅符合經濟衰退定義，今年政府信誓旦旦的「保三」、「保二」直直落，甚至「保一」也有難度，更令人憂心。

疫情期間，供應鏈斷鏈，原物料大漲，美中貿易戰愈演愈烈，國際觀光衰退，加上烏俄戰爭加劇地緣政治風險，在地製造與脫鉤論帶來全球化倒退，在在限縮了全球經濟表現。而中國執行嚴格「封控」、「清零」，以及「國進民退」、「共同富裕」，加上美國擴大貿易制裁，不僅昔日的高成長不復存在，外資、外企紛紛外移。富比士（Forbes）雜誌以「中國的大麻煩：它作為全球首選製造商的日子可能即將結束」為題，分析中國不再是「世界工廠」。中國由數十年來平均高達兩位數的經濟成長率，掉落到「保七」，再到如今的「保五」即為佳績的場面，不再是帶動全球成長的主要引擎。部分國際機構雖然看好中國今年經濟成長率可由去年的三％成長至五．二％。但比較中國過去經濟成長，如此成績只能算是「平庸」。尤有甚者，中國經濟數據一向缺乏透明度，常有造假之嫌，甫公布的第一季GDP成長四．五％，由去年第四季的二．九％大幅回升，即遭到強烈質疑。目前中國與全球多數經濟體面臨的狀況一樣，即「內溫外冷」︰外部需求疲弱，復甦的主力在於餐飲、觀光、娛樂與民生消費等「內需」。而內需之復甦亦缺乏底氣，乃是封控三年解封後的「報復性消費」，如果失業率依然偏高，年輕人更高達近兩成失業，外資甚至中資都在逃離中國，則民間消費的強勁表現，恐怕只是曇花一現，難以持久。值得觀察的是，中國第一季的消費雖有反彈，但也只是回到了二一年的狀態，與疫情前比較，仍有很大差距。

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另外，中國經濟成長力道疲弱也拖累與中國經貿高度連結的台、韓等國。台灣第一季出口陷入兩成的衰退，對中國出口衰退則高達三成，這對出口佔GDP約七成的台灣，顯然是造成經濟失速的主要癥結。而與中國簽訂自由貿易協定的韓國也未能倖免於難，出口連六個月負成長、貿易逆差持續十三個月。今年首季台灣猶有順差八十九．一三億美元，而南韓則繼去年逆差四七二億美元，今年前四月逆差已二五八億美元。可見台、韓今年經濟成長下修，主要在於經貿長期依賴中國。這是一個弔詭難局，大量投資中國固然可以享受低成本的高競爭力，但也讓中國廠商減少學習曲線，反而變成強勁的對手。加上中國一向採取違背自由貿易精神的補貼政策扶植紅色供應鏈，往往把利潤豐厚的藍海市場變成紅海市場。近年紅色供應鏈崛起，不但爭奪市場，更有壯大紅色中國國力的重要意涵，一旦其成為全球主宰，台、韓等市場經濟國家勢必受到重創。而中國這種經濟民族主義的作法，逐漸與自由經濟產生對撞，這正是美中爆發貿易戰的癥結。

台灣今年第一季GDP的嚴重衰退，主要來自出口的嚴重衰退，對中國尤為重中之重。但從樂觀的角度看，今年第一季台灣對中國出口衰退三十．六％，對中國出口的占比已由二○二○年的四十三．九％降到三十五％。台、中之間的貿易由過度肥胖到快速減肥，有益於台灣經濟健康，但快速減肥也會帶來代謝率低、抵抗力減弱、器官功能失調等後遺症，似乎不能操之過急。而治好「疫後經濟復甦無力症」的處方，則在對中國經貿減肥之際，更要強化其它養份，讓台灣經濟得到全方位發展，增強經濟抗體，對抗外來病毒的入侵。例如，疫情期間台灣經濟最重要支柱是半導體，表現最出色莫過於「護國神山」台積電，但目前卻深受資通訊產業庫存去化不佳之苦，所以台灣不能單靠一個護國神山、一個產業。目前在全球發燙的AI、電動車、能源、健康產業，台灣必須加緊腳步，才能建構多個經濟支柱，為成長奠下深厚基礎，始可不受外在風風雨雨的影響。此外，通膨問題亦須強力監控，如果今年通膨年增率在二％以上，而經濟成長率卻無法「保二」，就等於全民做白工，淪入「工作貧窮」的慘狀。總之，如何治療疫後經濟復甦無力症，強化產業，對中國經貿有序降溫，控管飛漲物價，減輕民眾生活壓力，才是台灣疫後經濟發展的主旋律。

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