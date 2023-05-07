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自由廣場》從郭、侯的廢話談戰爭牌

2023/05/07 05:30

◎ 秦靖

總統大選國民黨提名在即，郭台銘到宮廟參香，說著「兩岸和平，不要戰爭」是他的最大願望。但達成願望的方法說不出來，只說著「自己若當選總統，中國的軍機就不會再擾台」的廢話。

侯友宜呢？與國民黨友好的新北市議員李翁月娥在總質詢時高舉「要和平不要戰爭」的標語，詢問侯市長的態度。侯友宜強調，兩岸要降低彼此敵意，互相交往溝通，台海穩定就會做得更好。但如何降低中國對台灣的敵意、如何交往溝通，侯友宜仍一如「跳針機」，只會重複那幾句沒具體內容的廢話。

國民黨在去年底九合一大選打出「戰爭牌」吃到甜頭，如果好好說明與民進黨政府不同的具體作為，贏得台灣人民信賴，二○二四年乃至於永久執政都有可能。可是，國民黨「敢」告訴台灣人民，只要願意接受「一個中國」的原則，採用「一國兩制」的方案，中國就不會攻打台灣嗎？

在中國假話講久會變真，但台灣民主多元，人民沒那麼好騙，就在九合一大選後四個月，台灣民意基金會的最新民調已經指出：六八·六％民眾不相信「民進黨執政會帶來戰爭，國民黨執政會帶來和平」，所以，國民黨的廢話可以別再那麼空洞嗎？

然而，筆者覺得國民黨打「戰爭牌」的訴求方法與對象，頗值得民進黨探究，因為「常識」是：兩岸問題的不安源頭在中國，可是國民黨都是炮口向內，那究竟是哪些人買單？

例如當英國《金融時報》呼籲，全球各國備戰防止台灣落入中國之手；沒有人希望發生戰爭，但有必要為戰爭做準備，備戰目的是為了維護和平時，馬政府時代的官員楊志良竟質疑，台灣憑什麼備戰？備戰是為了避戰，這是常識，楊志良不懂？就像要和平不要戰爭是台灣共識，何須國民黨廢話！

然而，政客的廢話就像抖音的洗腦神曲，他很有錢，所以也很會治理政府；他「好好做代誌」，所以只想做事。不斷反覆廢話的結果，在一些人腦中形成所謂的「耳蟲效應」。只是，你我聽不到任何一個具體解決兩岸紛擾的可行方法；國民黨也不敢觸碰「和平與投降的差別」這個核心問題。

（作者為教育工作者，台南市民）

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