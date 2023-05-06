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自由廣場》聰明戴口罩

2023/05/06 05:30

◎ 涂醒哲

中央流行疫情指揮中心於五月一日解散，正式宣告台灣COVID-19疫情已經告一段落。但有部分民眾擔心病毒仍在，每天都有新感染的人口，解除口罩後，病毒會不會再次席捲而來，造成新一波大流行？這其中亦不乏有醫界人士。

從醫學和公衛的專業角度來看，疫情已經走到尾聲，雖然病毒還在，但已不至於造成大流行或嚴重威脅民眾健康。是否戴上口罩、何時需戴上口罩，可以由自己判斷。就像流感一樣，流感對老人家、小孩及免疫力較弱的族群威脅較大，需要施打流感疫苗。其實施打疫苗仍然會被感染，但可以減少重症和死亡的機會。而年輕人相較之下多身強體健，則不必施打，因為可以透過自身的免疫力來對抗病毒。可以說，現在口罩已恢復其原來的功能，有呼吸道症狀的民眾，還是應該自行戴上口罩，一方面保護他人，也保護自己。

健康人想真正減少被感染機會，勤洗手、睡眠充足、營養均衡，抵抗力自然比較好。最近我去日本考察，他們並沒有明文要求國人及旅客要隨時戴上口罩，因此許多遊客都未戴，但我看到還是有約七成的人會自主性地戴上口罩，地鐵、火車、捷運上更高達九成，這就是聰明戴口罩作法，也就是當自己一個人的時候，不用戴，但是跟別人近距離（小於一點五公尺）接觸時，可以考慮戴上口罩；搭乘大眾交通工具時，由於人較多、空氣不流通，則最好還是戴上口罩。

（作者曾任衞生署長、台灣疫苗推動協會創會理事長）

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