自由廣場》南韓加入美國隊 談台灣防務思維

◎ 張延廷

韓國在「華盛頓宣言」明顯站隊美國後，亞太地緣戰略已起顯著變化，美國積極發展「抗中同盟」，而且美印同盟關係亦逐漸確立，在南亞展開新的圍堵戰略，不僅可截斷中國大陸的「珍珠鏈」，更可扼控印度洋，美國甚至能解決阿拉伯半島若干中東國際事務問題，同時更可監控土耳其，及處理索馬利海盜橫行亞丁灣水域之反恐議題。

台灣值此應進一步運用美、日、澳、印四方會談之後逐漸形成安保同盟的時機，找出自己的利基，積極運用現在台美的良好互動，爭取參與亞太地區軍演機會，成為觀察員及分攤國際事務，讓亞太各國經常能看見台灣。

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我國「重層攔截、有效嚇阻」的戰略指導，就是不希望戰場延伸到本島及離島的陸地，因此所建置武力的投射能力、範圍、效果、自主能力就是必須籌獲的目標。在過往，台灣一直把戰略和軍售規劃的重心放在「美軍援助」上，這種戰略依賴有必要務實調整。目前中共不斷發展中的海軍、空軍、火箭軍已逐漸掌握台海區域的空中優勢，因此不能單純寄希望美軍援助，而要有更積極的建軍備戰及用兵思維。

由俄烏戰爭經驗觀之，台灣必須審慎思考國家戰略，同時必須更明確自己的戰鬥決心。唯有如此，才能讓中共知道台灣不會被軍事威脅輕易動搖，減少中共發動軍事行動的可能性。這個決心和底線包括不接受任何形式的「武統」、不放棄對中華民國領土的主權要求，以及不接受任何形式的威脅恐嚇等。政治人物無分黨派必須有勇氣和智慧，充分讓台灣具有政治制衡、先期避戰，又能保護中華民國的利益和尊嚴。

目前台灣的指管通情偵(C4ISR)系統亦須全面整合，以先前經驗觀察，海軍系統由中科院進行「迅聯專案」和「博勝案」，但總體效果有限，顯示出三軍整合困難。另外，在非對稱作戰概念中，應購買大量的中程無人轟炸機，並由空軍建置中程地對地飛彈聯隊，以反制中共沿海軍事設施，及海上作戰目標，是較為經濟而且有效的措施。

在一九九五－九六台海危機時，美國軍方表示要對中共實施「源頭打擊」，時至今日，美國印太司令部亦稱，運用軍力消滅中共進犯的機、艦。不難看出美國將戰場從中國本土向後調整至公海地區，此與美方表面不賣遠程武器予台灣若合符節。因此軍事戰略必須思考要如何突破限制，且應從美方轉移遠程武器關鍵技術而由我方自製為最佳模式。世上沒有廉價的國防，在國際政治的現實環境中，台灣應持續強化國防自主及自我武裝。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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