自由廣場》誰讓葉育忻當所長

◎ 紀安秀

台北市大同警分局寧夏路派出所所長葉育忻，被查出將特定人個資提供給台版柬埔寨詐騙集團首腦杜承哲，疑收取一百萬元賄款，涉貪汙、偽造文書、公務員洩漏機密及個資保護法等罪嫌，經法院裁准羈押，考績會記兩大過免職。葉辯稱，不知杜涉嫌犯罪，只是基於朋友情誼代查個資。說法硬拗強辯，漏洞百出，難以置信。

身為派出所主管，當知私自查詢個資的嚴重性，何況提供給詐騙集團？如無對價或利益，怎可能甘冒被查獲後身敗名裂的風險？杜承哲落網後，葉育忻並未立即向政風及上級報告，說出原委並自請處分，顯然心存僥倖，益證案情不單純。

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台北市警局強調，將依法嚴懲、毋枉毋縱、不掩飾、不護短，適時汰除不適任員警，展現淨化決心。話說得冠冕堂皇，但葉育忻曾遭女友指控偷錢、盜刷信用卡，亦曾酒駕在國道發生車禍，先後被判刑確定，可見素行不良，品德操守欠佳，怎能擔任派出所主管職務？遴選所長的過程有沒有瑕疵？若因犯罪經判刑執行後已逾一定期限，仍具有被遴選的資格，上級機關是否應以更高標準及嚴謹程序，加強管理考核及監督？

大多數的警員戰戰兢兢的工作，獲得社會不少掌聲，卻因少數害群之馬破壞信譽，影響士氣，主管機關有必要全盤查核，避免類似案件發生。

（作者為家庭主婦，台北市民）

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