晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》誰讓葉育忻當所長

2023/05/05 05:30

◎ 紀安秀

台北市大同警分局寧夏路派出所所長葉育忻，被查出將特定人個資提供給台版柬埔寨詐騙集團首腦杜承哲，疑收取一百萬元賄款，涉貪汙、偽造文書、公務員洩漏機密及個資保護法等罪嫌，經法院裁准羈押，考績會記兩大過免職。葉辯稱，不知杜涉嫌犯罪，只是基於朋友情誼代查個資。說法硬拗強辯，漏洞百出，難以置信。

身為派出所主管，當知私自查詢個資的嚴重性，何況提供給詐騙集團？如無對價或利益，怎可能甘冒被查獲後身敗名裂的風險？杜承哲落網後，葉育忻並未立即向政風及上級報告，說出原委並自請處分，顯然心存僥倖，益證案情不單純。

台北市警局強調，將依法嚴懲、毋枉毋縱、不掩飾、不護短，適時汰除不適任員警，展現淨化決心。話說得冠冕堂皇，但葉育忻曾遭女友指控偷錢、盜刷信用卡，亦曾酒駕在國道發生車禍，先後被判刑確定，可見素行不良，品德操守欠佳，怎能擔任派出所主管職務？遴選所長的過程有沒有瑕疵？若因犯罪經判刑執行後已逾一定期限，仍具有被遴選的資格，上級機關是否應以更高標準及嚴謹程序，加強管理考核及監督？

大多數的警員戰戰兢兢的工作，獲得社會不少掌聲，卻因少數害群之馬破壞信譽，影響士氣，主管機關有必要全盤查核，避免類似案件發生。

（作者為家庭主婦，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書