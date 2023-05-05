自由廣場》當學生樂於接受雙語…

◎ 陶以哲

四月底「雙語國家發展中心設置條例草案」立法院初審無共識因而保留，日前臺北市教育局表示國中小雙語教學於二○二六覆蓋率目標還需更多時間，雙語政策似乎正遭遇國內挑戰。

雙語教育為國際趨勢：雙語教育在國外並不是新鮮事，歐洲西班牙、亞洲印尼等國家，實施雙語課程行之有年，現場教學早已超越「課式英文」，雙語與本科學習成果並有科研成果支持；如一篇二○一九年西班牙雙語體育課程、刊登於國際Q1等級期刊International Journal of Bilingual Education and Bilingualism（IJBEB），顯示雙語體育課有顯著正面學習益處：在教師多元口語策略／課程設計下，學生上課更加專注教師雙語口述說明，除提升英語文能力，身體活動量也有效維持／甚至高於一般體育課。印尼相關研究則呈現師生普遍支持雙語、甚至全英文課程趨勢，主因是認為雙語有助學生競爭力到國家發展。值得注意的是，以上科研成果發表還落後教學現場真實進程，西班牙、印尼當前雙語教學現場，相信已領先台灣許多。

請繼續往下閱讀...

教育現場學生雙語學習成效已逐漸顯現：筆者過去三年校內部份領域雙語計畫執行、也協助雙語師資培訓與推廣，看到不僅是量增（愈來愈多學校推動雙語），更多是教學現場學生樂於接受與改變。如筆者上學期高中體育課程，學生期末反應能學到運動技術、沒有排擠到運動、並能自然與適當在情境下雙語溝通。先前筆者參與國家教育研究院雙語課程審查會議，也感受到雙語教師與研究人員專業與熱情投入；從藝能科目到雙語考科，學生展現出明確學習證據，並已逐漸展現出進步成效。

雙語教育工作者值得鼓勵：雙語能力是專業，需要培養。教育部這幾年在職教師雙語學分班增能、雙語班或部分領域計畫推展等，各科老師雙語能力逐漸提升，也逐漸反應在學生的學習品質上。加上相關雙語研究案，相信未來會有更明確的國內相關雙語教學科研端證據。

雙語教育學習價值毋庸質疑，絕不是反對論者形容的影響進度、洪水猛獸、階級分化云云，這些觀點是對雙語教學者輕忽與不尊重。建議對雙語教育有所疑慮者應親身到教學現場看看，理解雙語教學知難行易下的真實面貌。也要對願意突破舒適圈、認真的全國雙語工作者、老師群致意，為了孩子教育與未來，你們真的辛苦了！

（作者為政大附中雙語教師，全中教政策部副主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法