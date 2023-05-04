自由廣場》電子菸與追劇破口

◎ 陳宏煇

《菸害防制法》修正條文於三月廿二日上路後，不過二週的時間，即已查獲二七○九件次，其中電子菸二三八六件次、加熱菸三二三件次，但即使如此，仍有業者持續在網路上販售或未將舊有廣告移除。

事實上，新法除規定未滿廿歲不得吸菸外，另外還全面禁止電子菸與未經審查的加熱菸。而為了杜絕電子菸，衛生主管機關也加強對網路平臺與廣告的稽查，但令人遺憾的是，雖然網路平臺與廣告逐漸「清零」，但日、韓劇卻大抽電子菸，完全不設防，大辣辣地就在各種平臺上播放。

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以前陣子相當火紅，劇情描述從小被欺伍霸凌的高中女學生，長大後積極復仇的一部韓劇為例，劇中反派女主角除了飆罵髒話，還猛抽紙菸，另外一位女配角則是吸食電子菸，完全沒有馬賽克，其他像是在日劇中也有吸食電子菸的畫面，電子菸彷彿是一種流行的產品。

其實，依據新版《菸害防制法》規定，全面禁止包含電子煙在內之各式類菸品之製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，網路平臺與廣告明顯是「販賣」與「廣告」，至於電視劇、電影裡吸食電子菸或加熱菸的畫面，是否符合「展示」規定，衛福部應律定清楚，並要求業者將畫面馬賽克處理，以防止業者鑽漏洞而行宣傳之實，更何況大學生喜歡追劇與看電影，業者如藉由電視劇或電影宣傳，很容易造成大學生模仿吸食，形成一個破口。

（作者為大學生輔人員，新北市民）

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