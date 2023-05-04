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自由廣場》IQ157之腦袋有問題

2023/05/04 05:30

◎ 林修正

柯文哲在政大演講，說出「平均起薪低的科系一定要收掉。」讓我困惑不已。要收掉的科系是全國各大學的該類科系？還是該校的該類科系？柯文哲的語意不清楚，恰好顯示他的表達訓練有問題，這是哲學與文學的教育重點，卻是柯文哲標準下會被關掉的科系。

讀基礎科學系向來比應用科學系的起薪低，關掉平均起薪低的科系，意味基礎科學系多會被關掉。然而沒有紮實的基礎研究，就很難有傑出的科學應用。關掉臺大數學系、物理系、化學系等基礎科系，臺灣的理工醫等自然科學發展會受到多嚴重的戕害？而哲學系、歷史系等人文學科既可讓殷海光、李濟等大師傳道、研究，也培養出李敖、鄭南榕這些人才。沒有他們，臺灣會走上不一樣的路。

更且，臺灣大學生就業後有過半數的人工作內容和他大學所讀科系無關。學界也不認為畢業生薪水高低可以決定科系價值，更且是以起薪為依據，尤為荒謬。

柯文哲的荒謬言行跟他平均起薪高的醫學教育無關，而跟他平均起薪低的人文教育有關。

（作者為退休商科副教授，嘉義市民）

◎ 李文正

台灣民眾黨主席柯文哲表示：「低薪有一個很大理由是我們教育出問題，因為教出來的學生沒有那個價值」，他有看過一個報表，所有不同科系大學畢業生，計算平均薪資，坦白講如果薪資太低，那個系一定要縮人。

這樣的言論令人吃驚！因為他對一個極其複雜的問題，提出了不可思議簡單而粗暴的解決方案，那就是把畢業生平均薪資低落的系所縮編。根據他的邏輯，平均薪資偏低的系所就該縮編、裁撤。那麼有許多科系的畢業生，剛畢業的起薪並不能像科技業一樣盡如人意，像是社工、設計、文藝、電影、廣告創意等等，但這些科系對於國家社會長期的健康發展同樣不可或缺，總不能以後拍電影得去科技公司裡面找工程師來當導演吧？

將教育僅僅視為培養高薪工作者的工具，柯文哲本末倒置了！

（作者為補教公民科老師，成功大學政治經濟研究所研究生）

◎ 林柏寬

民眾黨主席柯文哲談到大學畢業生起薪太低，表示主因是教育出問題，「有些學系教出來的學生沒有那個價值」，平均起薪太低，該系就要縮編。領著低薪的年輕人已經夠苦了，聽到柯文哲用薪水來衡量科系價值，應該很不是滋味吧！

自誇智商一五七的柯文哲，年輕人當年喜歡他素人的直白，但幾年下來他迂腐的人格特質被看破手腳，很多年輕人自我解嘲說二○一四年還以為白色素人跳脫藍綠，現在回頭看其實是忽藍忽綠、甚至忽紅，「還好只被柯文哲騙幾年」。

素人的新鮮感過了保鮮期後，柯文哲就是一個投機的政客，更因為文憑主義的目光淺薄，動不動就拿出自己的智商、學歷、醫生背景賣弄一番；沒有解決畢業生起薪低的具體辦法，就嗆這些科系最好縮編。難怪他擔任台北市長時，歷來施政評比幾乎都是六都最後一名。年輕人的自我解嘲，很多人應該都心有戚戚焉吧！

（作者為國中教師，台南市民）

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