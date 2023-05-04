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自由廣場》F-16V延後交貨 不只台灣

2023/05/04 05:30

◎ 宋磊

根據自由時報報導，我空軍向美方採購的六十六架F-16V戰機，原預計今年初會交機，但美國因疫情、缺工、缺料等因素，美方已告知軍方首架應會在二○二五抵台，雖延遲軍方建軍兩年時間遭到遭到在野黨諷刺、批評，但本文有不同的看法。

首先，美方延遲交貨並非美方不重視台美關係，而是生產線受到疫情、缺工與缺料等外部因素所致。不但如此，同樣向美方的洛克希德馬丁公司採購F-16V的巴林、甚至是後續的斯洛伐克、保加利亞等國，也面臨延後交貨的命運，台灣所採購的戰機遭到延後交貨變得不足為奇。

第二，當新式的F-16V戰機面臨延後成軍的命運時，空軍反而可以思考如何招募更多的新進飛官，適時提高戰機的「座艙比」。畢竟先進戰機需要足夠的飛行員操作，當新購的F-16V無法準時成軍時，相反的給予空軍更多的時間進行人員的培訓，這反而是空軍新的建軍機會。

第三，空軍除增加額外的兩年時間召募飛官，更可以持續強化東部基地的機堡數量，尤其是強化後的抗炸機堡，對於解放軍的地對地飛彈攻擊有更佳的防禦，在正式接裝新機前，機場設施的防禦仍有持續強化的空間。

最後，台灣對美軍購行之多年，以過去二十多年的紀錄來說，美方幾乎「準時」將軍售項目交給台灣，國軍也依照交貨時程進行相關的「換裝」訓練工作，疫情所帶來的缺工才是延遲交機的主因。畢竟台海安全與否，美方政府相當重視，美方並不因自身利益與美中關係的因素將對台軍售拋諸腦後。

（作者為空軍子弟，淡江大學戰略所博士生）

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