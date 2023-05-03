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自由廣場》郭台銘打臉趙少康

2023/05/03 05:30

◎ 愚工

鴻海創辦人郭台銘一日在企業界舉辦的講座上語出驚人，宣稱要在三年內將機器人做起來，「對方上來八萬個兵，我八萬個機器人去跟他對打，死道友不死貧道啦」。

郭台銘這套說法狠狠打臉了趙少康「票投民進黨，青年上戰場」的說法，因為既然可派機器人上戰場，那就不用派有生命的青年上戰場啦。這究竟是趙少康對科技無知，還是郭台銘吃了韓國瑜的口水，我看是兩個人都在賣浮誇、都在譁眾取寵。

郭台銘在這次的講座上也提出，他當選後台灣經濟會翻轉、人民會有錢、這種承諾與馬英九的六三三及韓國瑜的「貨出去，人進來，發大財」有異曲同工之妙，都是空口說白話的「空喙哺舌」。

二○一九年九月十二日，郭台銘發表聲明痛罵國民黨迂腐，如今，四年過去了，國民黨繼續向下沉淪，這次郭台銘為了競逐被國民黨徵召為總統候選人的機會，又是道歉又是讚美朱立倫，令人油然而生「卿本佳人，奈何最賊」之嘆；郭台銘要用機器人打仗，卻在中國鄭州的富士康廠聘了近五十萬員工，為何不用機器人？

郭台銘說台灣不要軍購買武器，敵人就不會打你，自己的公司卻聘用保全及一百多位法律顧問保衛公司權益，為何不撤掉呢？依照他的邏輯，撤掉這些，這樣小偷就不會來，也不會有人來侵犯他的權益，不是嗎？

郭台銘事業有成，令人敬佩，如今為了競逐大位，竟然誑語不斷，令人扼腕。

（作者業商）

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