自由廣場》高中生看柯文哲的聯合政府

◎ 沈昱丞

柯文哲在日前訪美返台後，重申他所主張的聯合政府要團結台灣，走出藍綠惡鬥的泥淖，讓台灣不再分裂。

筆者在此先提出一大質疑，柯文哲的聯合政府到底是要跟誰合？是藍綠白共同合作，還是藍白合作，力拚二○二四藍白完全執政呢？顯然對後者的選擇性合作，雖然最符合現實，然而此舉已和民眾黨的超脫藍綠，以及走出藍綠惡鬥的主張相違背，因為這只不過是加入藍營繼續鬥而已。因此本文主要探討前者藍綠白合作為主。

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打開全世界的地圖來看，便可發現大部分的聯合政府國家，都屬於內閣制，是因為他們的行政首長是由國會最大黨的黨魁出任，如果國會沒有任何政黨過半，就需要與其他政黨結盟組成「聯合政府」，共同執政。

然而我們可以看到，通常政黨組織聯合政府時，都是找尋理念相近的政黨，例如左派找尋中偏左或在某些議題上有共識的政黨，但根本不會有國家的聯合政府是左右派共同執政的，因為會延伸出以下兩個主要問題。

一、左右派理念根本就不合，對於一項事情的決策會有不同的見解，當遇到衝突時，用什麼方法解決？政策走向要照著誰說的做？內政、外交、國防要交給誰管？這些都已超越市政問題的難度。

二、當今天每一個政黨都成為執政團隊的一員時，也就是說大家都成為得利者之一時，那由誰來監督？如果你認可單一政黨在台灣國會過半時，往往制衡力量就會不足，那柯文哲所提出來的「聯合政府」不也會嗎？

在訪問中，柯文哲還提到要走出藍綠惡鬥，看來柯主席是個「和平主義者」，但當今天政黨失去競爭，不就變得跟中國、北韓一樣？這也是為什麼，美國只比中國多一個黨，但民主程度卻高出許多的原因。

用高一的公民來看，聯合政府根本不可能藍綠白結合，如果結合了，更是對台灣民主的傷害，所以到底是我書讀太少？還是柯文哲忘了高中公民的知識？就交給讀者來思考了。

（作者是高中生）

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