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自由廣場》戰爭不一定是挑釁才會爆發

2023/05/03 05:30

◎ 李昭賢

近來台灣的安全問題備受關注，南韓甚至為了台灣問題是國際安全問題而跟中共互嗆。而議題討論最多的，就是「挑釁」會引發戰爭。於是有宣布參選立委的于美人提出「委屈的和平也是和平」的說法，其背後想說的，也是不要挑釁。這是許多台灣人，特別是藍營的觀點和立場。然而，問題來了，「戰爭真的是挑釁才會爆發嗎？」

最近有部很精彩的韓劇《放學後戰爭活動》，其背後探討的雖然是教育與升學考試的寓意，但是，我認為其中關於戰爭爆發的重點原因，很值得深思。劇中因為有來自不明飄浮在空中的球體，掉落地面會出現怪物獵殺人類，人類為了保護自己，不得不對球體怪物發動戰爭。很有意思的是，劇中一開始，人類完全沒有主動攻擊安靜飄浮在空中的怪物球體，在地面的人類不認為有什麼安全威脅，生活一如往常。換言之，人類完全沒有「挑釁」怪物球體。

但是當怪物球體開始掉落地面，並且絕大部分只落在人群聚集的都市，開始攻擊人類和吃人類。人類只好進入戰爭狀況，甚至是近乎全民皆兵的方式，連高三的學生，不論男女，都得舉槍投入作戰。這就如同烏克蘭一開始也沒有挑釁俄羅斯一樣，即便俄羅斯在軍事演習，烏克蘭的人民生活照舊，沒有料到俄羅斯會真的攻打。

最值得一提的是，劇中班上有位非常執著升大學考試的學生，為了自己要考上好大學，想要翻轉家裡的經濟，只因戰爭活動取消了升學考試而近乎瘋狂。他在失去理智的情況下，殺掉自己的同學，又擔心其他同學知道他殺人，可能對他未來的人生成就不利，所以他乾脆拿槍掃射，想殺光全班同學。這一點告訴我們，會發動戰爭的一方，往往都有極強大的執念，比如執著自己的疆土，不容許分裂出去等等。只要出現可能會阻礙他執著的目標狀況時，就會宛如瘋狂般的焦慮反應。因此，我想告訴藍營立場的人，戰爭不一定挑釁才會爆發。

（作者是中興大學國際政治學博士）

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