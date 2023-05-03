自由廣場》只有備戰才能止戰 年輕人的覺醒

◎ 張博智

日前與幾位年輕人見面，他們都曾是志願役退伍的晚輩，現在都是後備軍人。因為這樣，我們的話題離不開近來國軍加強戰訓整備的作為，以及俄烏戰爭的觀感。

「教官，國防部應該多發T91步槍，不論是現役軍人或後備軍人，都要人人有一把！」為什麼呢？我問。「因為一旦開戰，全民皆兵，最起碼人人都要有槍，而且還要會用槍！」我想也是，現在如此注重後備動員的組訓，我相信教召員每個人都有槍，而且非常強化射擊訓練，但教召訓練畢竟有限，T91步槍當然夠用，但我們應該為臨戰動員做好準備，步槍需要先做盤點與整備。

請繼續往下閱讀...

「教官，看老共一天到晚飛機船艦擾台、繞台，實在很討厭，我們真要做好打仗的準備！」看年輕人義憤填膺，似乎有與敵決一死戰的決心，我除了打從心底欽佩，卻也吃驚。「能打嗎？打得贏嗎？」我反問。

「不管打得贏打不贏，總要有抗敵的決心，人人一把槍，各就各位，那是決心，也是態度！」真是有氣魄的年輕人，我很誠懇的詢問他回營服役的意願，可惜，他已經超齡。

「即使不能回役，真到那時候，全民總動員，都要拿起槍捍衛家園！」是啊！但我好奇問他們，有這樣決心的年輕人多嗎？如果多的話，為何軍隊招募費大勁卻仍缺員？

「唉！說實話，這也要怪軍隊的作風。」此話怎講？「因為軍隊大都對阿兵哥不敢要求，訓練少，多在出勤務、做雜役，阿兵哥做爽兵，退伍後卻覺得軍隊混得凶，看不起軍隊。」這種說法，我也時有聽聞，對服兵役的人堪稱「得了便宜還賣乖」，對軍隊無疑是自毀長城，值得省思與改進。

「能打嗎？戰爭無贏家，何況是以自家為戰場，」我問年輕人。「沒錯，一定很慘烈，但我們總不能坐以待斃吧！只要全民有抗敵的決心與意志，敵人就不敢輕犯。」

聽了這幾個年輕人談話，讓我為之肅然起敬，但願國人都有保衛家園的決心與意志，更盼因為備戰的作為能發揮止戰的作用。

（作者是退役上校、體幹班終生志工）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法