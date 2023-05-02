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自由廣場》台灣問題 韓國展現戰略高度

2023/05/02 05:30

◎ 姚中原

南韓總統尹錫悅日前接受《路透》專訪，針對台海緊張情勢指出，韓國與國際社會堅決反對以武力改變台海現狀，並表示「台灣問題是全球性問題」。尹錫悅的公開談話後來遭到中國外交部長秦剛的重批，稱「玩火者、必自焚」，但南韓不畏懼，反而對北京政府的粗暴言論，表達強烈抗議。

過去十多年來，不論是前總統文在寅、朴槿惠或李明博的執政時期，南韓的國家安全政策，都以強化「韓美」全面戰略同盟為優先，並認定北韓為國家的首要軍事威脅來源；至於中國政策方面，歷任的南韓國家領導人向來尊重「一個中國」原則，強調韓中兩國和平相處，並在經濟領域相互合作。

然而，去年八月中國在台海周邊六個海域實施空前的大規模「圍台軍演」，以及「北韓以前所未有的頻率密集發射飛彈」後，南韓的對中政策與軍事戰略出現明顯改變。亦即尹錫悅總統開始努力改善與日本的關係，希望韓日合作以因應北韓核武威脅，此由今年三月韓日兩國領袖特別在東京舉行高峰會談可證明。另外，為了徹底防範中國軍事威脅與嚇阻北韓武力侵犯，尹錫悅政府也加強推動及擴大「美日韓安全合作」。

去年九月和十月，韓、美、日三國海軍在日本海的公海陸續舉行兩次反潛聯合軍事演習；同年十一月，南韓總統尹錫悅、美國總統拜登及日本首相岸田文雄，更藉出席柬埔寨「東亞高峰會」時機，舉行三國高峰會談，會後發布聯合聲明，除重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，也強力譴責近年北韓頻繁的射彈挑釁行為，並表示未來韓美日三國將就北韓核試動態，持續深化情報共享與飛彈預警等安全合作。

以上情事可見，當前南韓的戰略重心是放在「北韓核武威脅」及「台海軍事危機」兩全球議題上，其中中國在亞太地區的軍事擴張更讓南韓感到不安。根據首爾大學統一和平研究院的追蹤民調發現，二○○八至二○二二年，認為中國對朝鮮半島和平構成威脅的受訪者比例，從十四．六％攀升至四十四％；韓國峨山政策研究院二○二二年十二月公布的調查結果亦顯示，高達六十六．三％的南韓民眾認為，中國的發展將對韓國造成負面影響。

中國近來以大量機艦進逼台灣的準侵略行為，不只嚴重影響印太區域穩定，也威脅到南韓國家安全。今年為「美韓同盟」七十週年，四月廿六日美國總統拜登和南韓總統尹錫悅在白宮舉行高峰會談，會後發表聯合聲明，再度強調台海和平穩定的重要性，並反對片面改變印太現狀。

日前尹錫悅公開表達「台灣問題是全球性問題」的一席話，值得國際肯定，除有展現南韓的戰略高度外，實則更有反對及強力駁斥北京政府「台灣問題是中國內政」謬論的全球戰略意義。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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