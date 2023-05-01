社論》南韓的轉變 台灣的借鏡

南韓與台灣曾經同為光芒四射的「亞洲四小龍」，互爭龍頭地位。另外，南韓雖在冷戰中為圍堵共產勢力擴張的重要堡壘，卻長期游移在美中之間，有意左右逢源。但最近南韓卻出現不一樣面貌，人均GDP被台灣超越，經貿面臨極大挑戰；此外，南韓明確投入美國領導的抗中陣營，修正過去對北韓的綏靖政策，強調和平必須靠實力，不能期待對方的善意。此刻南韓的政經轉折就像一面鏡子，讓台灣看清未來的選擇。

台韓曾經是命運相同的「兄弟之邦」︰同樣受到共產勢力威脅、位於冷戰最前哨、由威權轉型民主、以出口為經濟成長主要推力的經濟型態。但彼此的友好關係卻日漸質變，尤其經濟上的競爭日趨激烈，不但是實質利益的拚搏，也是國家榮耀的面子之爭；在外交上，南韓採取「北方政策」，積極與北韓、中國、俄羅斯等社會主義國家交往，尋求和解。尤其「改革開放」後的中國，擁有市場誘因，加上對北韓具有影響力，成為最積極交往的對象。而與台灣則斷交，漸行漸遠，導致後來台韓的競爭似乎也有意氣之爭的成分。在近年的美中對抗，尹錫悅之前的領導人多偏向中國，與日本關係交惡，形成抗中的印太戰略架構的潛在漏洞。不過這一切都在最近發生了重大變化與轉折。北韓頻繁進行導彈試射，對南韓安全威脅日增，而中國對北韓顯得無所作為，甚至默許；尤有甚者，南韓二○一五年與中國簽訂自由貿易協定，自認吞下大補丸，但今年前兩個月對中貿易卻出現建交三十年來的大逆差。反觀在韓中簽訂FTA時憂心被邊緣化的台灣，近十年來平均每年經濟成長三．二％，優於南韓之二．六％，去年人均GDP三萬二八一一美元超越南韓。經濟與外交上的挫敗，以及中國在台海、南海、東海不斷軍演、騷擾，恐滋生戰端，讓南韓備感威脅。種種因素顯然是南韓轉向的轉捩點，令尹錫悅重新尋求與日本和解，並且旗幟鮮明地站在美國對抗中國的一邊。

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南韓的轉向何以能夠成為台灣的一面鏡子？首先，南韓對北韓的蠻橫一向吞忍有加，雙方曾簽下《南北和解、互不侵犯和交流與合作協議》和《朝鮮半島無核化共同宣言》。另外，南韓積極與中國交往，亦是期待中國可以老大哥姿態阻止北韓蠢動。然而一切皆屬徒勞，近年北韓不斷擴大核武軍火庫，中、長程彈道飛彈的試射不但威脅到南韓、日本，甚至美國本土；而中國本身也在揮舞「民族偉大復興」軍旗，與北韓相互呼應，以壯大對抗自由世界的陣容，在在讓南韓醒悟，毅然奔向民主世界。面對北韓、中國日益升高的威脅，尹錫悅並沒有如台灣反戰人士高舉「疑美論」，追求「委屈的和平」，反而與拜登發表「華盛頓宣言」，堅定強調︰「我們可以透過壓倒性力量優勢來實現和平，而非基於對方善意的虛假和平。」並且在美國國會發表韓戰七十週年演說，感謝美國英勇的軍人捍衛南韓的民主。事實是，當年北韓南侵時，如果沒有美國的力助，南韓這個國家早已在地圖上消失了。由歷史作為殷鑑，面對北方共產勢力的威脅，「疑美論」只會自取滅亡。其次，南韓積極進軍中國市場的策略，其實並未對經濟發展有太大助益，如今反而開始嘗到苦果；台灣及時阻擋服貿協定通過，也沒有成為經濟向上提升的絆腳石。今年前兩月，韓國對中國貿易逆差達五十一億美元，而五年前，韓國對中國貿易順差則是逾五五○億美元；且南韓出口大幅衰退，對中國尤其退步最劇。未來似乎也不樂觀，南韓學者認為，南韓經貿太過依賴中國，而其出口大宗的中間財優勢已被中企急起直追。因此，南韓對中國經貿的消長係結構性因素，似乎難以逆轉。這種情況與台灣非常相似。

台灣傳出十年以來人均GDP超越南韓的喜訊，但嚴苛考驗正鋪天蓋地而來。今年第一季台灣出口衰退約兩成，但對中國衰退則約三成，顯示台灣與南韓結構性因素類似，都是對中國的貿易依存度過大，以致中國市場萎縮時便嘗到惡果。此外，中國一向以商圍政，近來更加大經貿施壓，自二○二一年三月起先後暫停我國農漁產品進口，今年四月十二日更公告，即日起對台灣禁止大陸進口的二四五五項產品展開貿易壁壘調查，加添台灣景氣復甦的變數。出口佔我GDP約七成，去年以來出口連七黑，導致台灣連兩季GDP負成長，今年第一季甚至惡化到負三．○二％，增加今年GDP「保二」的難度。與此同時，中國的軍事威脅更加嚴峻，瀕臨衝突邊緣。台海和平關涉全球經貿與民主的永續發展，已成為自由世界共同關注的議題，而國內卻充斥「疑美論」、「委屈的和平」等論調，麻痺人心、消弭鬥志，莫此為甚。看來，南韓最近的轉變，應該成為台灣的一面鏡子。

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