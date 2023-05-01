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自由廣場》侯友宜這一招 很難看

2023/05/01 05:30

◎ 老公僕

新北市長侯友宜呼籲五一勞動節軍公教也應放假，台北市長蔣萬安希望政府研議，立法院國民黨團也喊話行政院盡速訂為國定假日。筆者認為，五一是否訂為國定假日，可以檢討，但應彙整各界意見，通盤考量。只是，侯友宜此時提出，明顯充滿騙取公教選票的政治目的。

試問，侯友宜在四、五十年前就當公務員，擔任新北市副市長、市長合計也有十三年，當然早就知道五一勞工放假公教正常上班，為何以前不提，現在才拿一大堆疑義及冠冕堂皇的理由說軍公教也應放假，要說沒有政治考量，誰會相信？

而且公教的整體待遇、福利及月退，均比勞工優渥，服務滿十四年，就有廿八至卅天特休假，而且平常請假也相對寬鬆，憑什麼錦上添花？而平常請假不易的勞工利用五一當天，到公部門辦理相關申請或詢問事務，對勞工而言也是個得來不易的便利，公教人員更應樂於配合，侯友宜心中可有對勞工的疼惜？

（作者為三十一年資歷九職等公務員）

◎ 徐嘉欣

新北市長侯友宜在接受市議員質詢時表示，鼓勵全國在五一勞動節都放假，筆者認為不妥當。

勞動節的本義，是要讓勞工有一天可以好好的休息，也可以讓民眾體會到勞動人民的艱苦與重要，若是全國都統一放假了，就無法凸顯勞動節的意義，誰還會去在意勞工朋友平日辛勤的付出呢？又如九三軍人節，如果全國在這一天都放假了，那有誰還會去關注軍人在整個國家的地位和意義？有專屬的節日，才是對勞工朋友的尊重和感謝，一旦全國都放假了，勞動節就顯得沒有意義了。

而且因為這一天只有勞工才放假，孩子都要上學，勞工父母才可以好好休息，或者安排夫妻倆的一次輕旅行，對勞工的身心和夫妻的感情都是有助益的；再來是公務機關因這天照常上班，勞工朋友如果有洽公需求的，就可以不用請假，利用這天來辦理，這對勞工朋友來說，是很珍貴而且很好利用的一天。如果全國在這一天都放假了，這些專屬勞工朋友的小確幸瞬間化為烏有，所以五一勞動節不宜全國統一放假。

假當然是放愈多愈好，但要放得適得其所，合情合理，否則只是讓人有譁眾取寵之感而已。

（作者曾任教師，高雄市民）

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