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自由廣場》高齡換照的弔詭

2023/05/01 05:30

談機車車禍死亡人數攀升主因

◎ 沈政男

近年來機車車禍死亡人數攀升，交通部歸咎於兩段式左轉，其實主因在於高齡換照帶來的弔詭效應。

全國每年車禍死亡人數原本逐年下降，在一○六年以後卻開始攀升，而到了一一一年，死亡人數比起一○六年增加三百多人。同時期高齡機車車禍死亡人數增加兩百多人，電動自行車死亡人數增加五十多人，加起來正好是五年之間車禍死亡人數增加的幅度。

一○六年七月以後，七十五歲以上族群必須通過體格與認知測試，才能保有駕照，繼續開車、騎車，此舉本意是保障高齡騎士的安全，何以死亡人數反而攀升？原因可能是換照以後，給了駕駛安全認證，形同鼓勵長者繼續騎機車，然而阿公阿嬤騎機車到了路口，如果一時之間方向感與注意力突然當機，就容易出事。

臨床上見到的狀況是，有老人家為了換照考試，相當緊張，考古題練了又練，果然順利通過，但追問才知，考完第二天就騎機車摔倒，還好沒有大礙，接下來還是會騎。也就是說，換照考試通過，不代表老人家騎機車就安全。電動自行車車禍死亡以高齡族群居多，很可能也是高齡換照制度的外溢效應，一些老人家有了駕照以後不是騎機車，而是騎電動自行車。

兩段式左轉在一○六年以前已經施行，但年輕人機車車禍死亡人數一直維持平坦曲線，沒有增加，顯見並非近年車禍死亡增加主因。高齡機車車禍死亡在一○六年以前呈現緩升趨勢，原因是人口老化，騎機車的長者越來越多，但在一○六年以後曲線升得更陡峭，就因施行了高齡換照制度。至於高齡無照駕駛死亡人數，近年也有增加，但只佔死亡人數一小部分，並非主因。

高齡機車車禍死亡人數以中南部居多，可見大眾運輸的普及程度決定了長者車禍死亡人數。老人家其實也知道騎機車有風險，但在中南部，不騎機車等於沒有雙腳，街頭上到處可見「不老騎士」。

在高齡換照同時，應告知長者，老年人騎機車的車禍風險很高，甚至可以考慮在新駕照上加註警語。長者的交通問題，實為長照的一環，日本有幾萬輛長照計程車，免費接送老人家，台灣寥寥無幾，應列為下階段長照改革目標。

（作者為老年精神科醫師）

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