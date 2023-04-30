晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》蔣萬安必須知道的「生育歧視」

2023/04/30 05:30

◎ 孫榮富

過去面對少子化，政府曾提出「零到六歲，國家幫忙養」、「友善育嬰補助」，仍然不見明顯起色。近日，台北市長蔣萬安即推出生育獎勵補助加倍，首胎加碼到四萬元。「給錢補助」就能有助解決「少子化」的國安問題嗎？

台灣人為何不願生養小孩？不敢生養小孩？人口就是競爭力，這不僅是個人、家庭的問題，更是涉及企業、政府的責任層次。事實上，二○二○年台灣只有十六萬五二四九名新生兒，死亡人數十七萬三一五六人，死亡人數超越出生人數，人口首度出現負成長，已然出現「生不如死」的境況。

台灣職場上甚至有「生育歧視」的嚴重狀況。據勞動部研究，發現三年內未申請育嬰留職停薪的勞工上升比率達二十二·四％。

蔣萬安市府不知道的是，在台灣職場上多數仍存有「生育歧視」的觀念，仍有女性勞動者因申請育嬰留職停薪導致無法升遷，或影響薪資，職業婦女可能因為難以面對職場壓力，因此就會選擇晚生、甚至不婚不生。

美國是兩性相對較平等的開放社會，借鏡美國經驗，面對生育歧視的因應方法是：企業主管會要求懷孕女性員工，在不要與職場脫節的前提下，有一個漸進式的配套作法。例如：即使女性員工在育嬰假期間，企業主管仍會與該育嬰女性員工保持聯繫，在育嬰前減少工作量，在復職時則慢慢增加工作量。

蔣萬安市府解決少子化是舊式傳統型的給錢補助，並沒有從少子化問題的根本上，消除「生育歧視」觀念的釜底抽薪做法。女性生育或育嬰不該僅是女性的責任或是該家庭的責任，敬告蔣市長應該新上任就要有新做法，不要僅是加碼編列預算給錢補助，就沾沾自喜！

（作者為新黨輿情中心副主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書