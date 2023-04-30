自由廣場》蔣萬安必須知道的「生育歧視」

◎ 孫榮富

過去面對少子化，政府曾提出「零到六歲，國家幫忙養」、「友善育嬰補助」，仍然不見明顯起色。近日，台北市長蔣萬安即推出生育獎勵補助加倍，首胎加碼到四萬元。「給錢補助」就能有助解決「少子化」的國安問題嗎？

台灣人為何不願生養小孩？不敢生養小孩？人口就是競爭力，這不僅是個人、家庭的問題，更是涉及企業、政府的責任層次。事實上，二○二○年台灣只有十六萬五二四九名新生兒，死亡人數十七萬三一五六人，死亡人數超越出生人數，人口首度出現負成長，已然出現「生不如死」的境況。

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台灣職場上甚至有「生育歧視」的嚴重狀況。據勞動部研究，發現三年內未申請育嬰留職停薪的勞工上升比率達二十二·四％。

蔣萬安市府不知道的是，在台灣職場上多數仍存有「生育歧視」的觀念，仍有女性勞動者因申請育嬰留職停薪導致無法升遷，或影響薪資，職業婦女可能因為難以面對職場壓力，因此就會選擇晚生、甚至不婚不生。

美國是兩性相對較平等的開放社會，借鏡美國經驗，面對生育歧視的因應方法是：企業主管會要求懷孕女性員工，在不要與職場脫節的前提下，有一個漸進式的配套作法。例如：即使女性員工在育嬰假期間，企業主管仍會與該育嬰女性員工保持聯繫，在育嬰前減少工作量，在復職時則慢慢增加工作量。

蔣萬安市府解決少子化是舊式傳統型的給錢補助，並沒有從少子化問題的根本上，消除「生育歧視」觀念的釜底抽薪做法。女性生育或育嬰不該僅是女性的責任或是該家庭的責任，敬告蔣市長應該新上任就要有新做法，不要僅是加碼編列預算給錢補助，就沾沾自喜！

（作者為新黨輿情中心副主任）

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