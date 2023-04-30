自由廣場》從「木工國手搖籃」談技職教育

◎ 李政達

連續幾日拜讀專家學者對國內技職教育現況的投書，攤開報紙赫然看到「木工國手搖籃」的台東公東高工，因財務惡化影響校務營運，而被教育部列為專案輔導學校的報導，不免如鯁在喉。

如今許多學校因不敵少子化海嘯的來襲，而面臨退場機制，即便是過去曾創下輝煌紀錄的技職院校，也為了留住學生提高新生報到率而不得不改變作法。以公東高工為例，過去「師徒制」的教學培育許多享譽國際的木工人才，教師手把手的教導鞏固學生的基本素養，實作方面強人一等證照取得也容易，畢業後無論升學或就業自然一路走來順暢。時至今日輕鬆就能上大學，中學階段只是升學的踏板，倘若不是真的有興趣，何必就讀位處偏遠又門檻甚高的學校呢？

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相同的多數由專科轉型為技術學院或科技大學的學校，轉型初期為顧及教學品質和業界選材，都有設定實習和證照門檻，但這樣的規定也被學生視如畏途，一旦少子化衝擊新生數逐年遞減，學生選擇技專院校就讀當然是容易畢業的學校會在考量之中，所以諸如此類的限制也愈來愈放寬了，但實際上卻無助於學生日後的謀職與發展。

筆者擔任英語系導師多年，在仍有要求實習門檻的時代，班上幾位同學經過層層考核，取得到新加坡樟宜機場實習的機會，在那樣一個萬國旅客往來的工作環境中，與人溝通外語成為必要的工具，實習一年下來，學生不但閱歷增加，專業能力也進步神速，後來這些校友都有媒合到自己理想中的職缺（如空服員、地勤人員、導遊、領隊、外商公司等）。此外筆者也曾開車遠赴東部，探視在星級飯店實習的學生，一方面了解他們的工作狀態和需求，另一方面也從主管的評比與建議中得到教學改善的方針。

在這一波私校招生競爭中，學校打出的廣告是，吾校師生發表幾篇論文在知名期刊，參加學術徵文比賽有幾篇排名贏過研究型大學，而不是我們輔導學生取得相關證照的比率有多高，派出的團隊參加技能競賽贏得多少獎項，到業界去實習的學生獲得什麼樣的好評與肯定。不能習得一技之長，選擇技校就讀有何優勢可言？

技職院校想永續經營，實作與理論孰重孰輕不言而喻。

（作者為科技大學講師，台南市民）

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